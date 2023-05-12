Khán giả quyết không xem 'Đất rừng phương Nam' vì có Trấn Thành, thái độ của đạo diễn thế nào?

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bộc bạch về những tranh cãi xoay quanh dự án Đất rừng phương Nam dạo gần đây, đồng thời tiết lộ kỳ vọng dành cho bộ phim.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ rằng anh rất vui khi những thước phim đầu tiên và first-look poster của Đất rừng phương Nam được khán giả đón nhận. Đây là động lực để anh và ê kíp hoàn tất bộ phim một cách tốt nhất có thể. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vui mừng vì poster bộ phim được khán giả đón nhận Về những lời khen chê khi phim bị so sánh với phiên bản truyền hình, Nguyễn Quang Dũng cho biết đã lường trước áp lực phải trải qua. Đạo diễn phim quan niệm công việc này lúc nào cũng áp lực và “đến khi không thấy áp lực là lúc nghỉ nghề rồi". Anh chia sẻ anh rất hiểu những gì thuộc về ký ức đẹp thì rất khó thay thế, nhưng anh hy vọng bản điện ảnh của bộ phim sẽ làm được những thứ mà bản phim truyền hình thời điểm đó điều kiện chưa làm được.

Trước việc nhiều người tuyên bố “không xem phim vì có Trấn Thành", Nguyễn Quang Dũng cho biết trong quá trình làm nghệ thuật, anh luôn mong muốn hợp tác với người giỏi. Với nam đạo diễn, Trấn Thành không chỉ tài năng mà còn trăn trở với nghề, mong muốn làm những điều mà thị trường đang thiếu. 'Trong phim có một vai thứ chúng tôi nghĩ đến Thành. May mắn cho chúng tôi Thành đọc kịch bản, yêu thích nên nhận lời dù mức lương so ra thì rất khó mời. Nhưng Thành cũng là người yêu câu chuyện phim này nên ủng hộ hết mình, kể cả vào vai và đầu tư một phần vào phim', anh cho hay. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói Đất rừng phương Nam là dự án tốn kém, phức tạp và tạo ra nhiều áp lực Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói Đất rừng phương Nam là dự án tốn kém, phức tạp và tạo ra nhiều áp lực. Chính điều đó khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy không an toàn, nhất là lúc tình hình kinh tế chung khó khăn. 'Sau đại dịch, nếu không có phần đầu tư của Trấn Thành thì bộ phim cũng khó để tiến hành bấm máy. Tôi qúy Thành là thay vì số tiền đó Thành có thể làm phim cho riêng mình, thì Thành lại góp đầu tư để đồng nghiệp làm một dự án mà nói thật, có khi không an toàn về doanh thu bằng những phim Thành làm', Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.

Tạo hình của Trấn Thành trong phim 'Đất rừng phương Nam' Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi trong phim Đất rừng phương Nam và còn tham gia đầu tư vào bộ phim. Bác Ba Phi trong tác phẩm Đất rừng phương Nam là nhân vật mang đến niềm vui cho mọi người. Bác là nhân vật đại diện cho mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người dân. Khán giả tranh lo lắng cho nhân vật Bác Ba Phi trước đây do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai Khi thông tin Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi được công khai, nhiều khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng, nam diễn viên này không hợp vai và họ mong được nhìn thấy một gương mặt mới mẻ hơn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, anh quan niệm mỗi tác phẩm đều là một cuộc khám phá mới với bản thân. Nam đạo diễn khẳng định, việc anh chọn một số diễn viên như: Trấn Thành, Mai Tài Phến là để tiếp cận các khán giả mới. Nguyễn Quang Dũng cho rằng Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng, luôn tìm những cảm hứng và trải nghiệm mới Anh cho rằng Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng, luôn tìm những cảm hứng và trải nghiệm mới. Anh còn muốn cảm ơn Trấn Thành vì đã góp vốn trong giai đoạn hậu Covid-19 kinh tế rất khó khăn, nhiều nhà đầu tư không có hứng thú với thị trường phim ảnh. Bộ phim Đất rừng phương Nam có kinh phí 40 tỉ với bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh..

Giữa bão thị phi, Trấn Thành lần đầu lộ diện bên Hari Won, hành động của cả hai gây chú ý Giữa bão thị phi ồn ào, Hari Won bất ngờ có chia sẻ đầu tiên liên quan đến chồng khiến công chúng dành sự chú ý.

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