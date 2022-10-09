Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng có nét phu thê, tình cảm mặn nồng bất chấp 'lời ra tiếng vào'

Kể từ ngày nên duyên cùng Lâm Bảo Châu, Lê Quyên ngày càng trẻ trung hơn hẳn. Thế nên dù cách nhau đến 11 tuổi, nữ ca sĩ cũng không quá chênh lệch với bạn trai khi cùng sánh bước bên nhau. Chưa kể việc được tình trẻ ân cần quan tâm chăm sóc khiến cho Lệ Quyên lúc nào cũng trong trạng thái tươi phơi phới, rạng ngời.

Lệ Quyên vừa có sự nghiệp thành công lẫn chuyện tình hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi.

Bỏ ngoài tai những ồn ào, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu đang có chuyến công tác kết hợp du lịch ở NewYork. Ngoài thời gian đi diễn, Lệ Quyên cũng tranh thủ tham quan, check-in các địa điểm hot của ở trời Tây. Trong chuyến đi lần này, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp, giây phút hạnh phúc bên bạn trai Lâm Bảo Châu. Người hâm mộ đồng loạt để lại nhiều lời khen ngợi và chúc phúc dành cho cặp đôi.