Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng có nét phu thê, tình cảm mặn nồng bất chấp 'lời ra tiếng vào'

Mặc kệ những lời bàn tán, Lệ Quyên hiện vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc của mình bên tình trẻ.
- Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần?
- Lệ Quyên diện bikini khoe dáng nóng bỏng ở tuổi 41 và cách đáp trả cực khéo khi bị nhắc nhở 'kéo chân' quá đà
Kể từ ngày nên duyên cùng Lâm Bảo Châu, Lê Quyên ngày càng trẻ trung hơn hẳn. Thế nên dù cách nhau đến 11 tuổi, nữ ca sĩ cũng không quá chênh lệch với bạn trai khi cùng sánh bước bên nhau. Chưa kể việc được tình trẻ ân cần quan tâm chăm sóc khiến cho Lệ Quyên lúc nào cũng trong trạng thái tươi phơi phới, rạng ngời.
Bỏ ngoài tai những ồn ào, Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu đang có chuyến công tác kết hợp du lịch ở NewYork. Ngoài thời gian đi diễn, Lệ Quyên cũng tranh thủ tham quan, check-in các địa điểm hot của ở trời Tây. Trong chuyến đi lần này, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp, giây phút hạnh phúc bên bạn trai Lâm Bảo Châu. Người hâm mộ đồng loạt để lại nhiều lời khen ngợi và chúc phúc dành cho cặp đôi.
Trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên vừa đăng tải hình ảnh thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ diện trang phục gợi cảm, quyến rũ và khoe vẻ ngoài trẻ trung của mình khi sánh đôi cùng tình trẻ. Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn đầy tình tứ. Những khung ảnh lãng mạn tại trời Tây của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu khiến khán giả trầm trồ.
Điều thú vị nữa đó chính là Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được nhận xét là có nét "phu thê". Quả thật, trong một vài góc máy, đường nét gương mặt của cặp đôi dường như có phần hao hao nhau, có nhiều điểm tương đồng. Điều này càng chứng minh họ đã tìm được một nửa định mệnh của mình.
Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu vướng tin đồn yêu đương vào tháng 8/2020. Sau thời gian dài giấu kín, cả hai cũng quyết định công khai mối quan hệ. Thế nhưng, cặp đôi nhận về không ít ý kiến trái chiều từ công chúng. Bởi lý do cả hai quá đổi chênh lệch về sự nghiệp, khoảng cách tuổi tác khá xa tận 11 tuổi. Để bảo vệ tình yêu, Lệ Quyên không ít lần "đáp trả" antifan cực gắt. Song đến hiện tại, họ cũng vì nhau vượt mọi điều tiếng để chứng minh tình yêu.