Lê Giang vô cùng đau lòng khi tính mạng anh hai đang gặp nguy hiểm vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Lê Giang khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về tình trạng nguy kịch của anh hai vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Lê Giang viết: “Sáng sớm vô bệnh viện thăm anh hai bị ung thư giai đoạn cuối. Hai anh em nhìn nhau khóc, không biết phải làm sao, có 2 người anh đều bỏ mình ra đi hết sao, buồn lắm. Lê Giang sẽ mạnh mẽ, chịu đựng tất cả, phải vượt qua tất cả trong cuộc sống này. Anh hai ơi còn nước còn tát cố lên nhé".

Dù rất đau đớn khi biết tin nhưng Lê Giang vẫn tự động viên bản thân sẽ cố mạnh mẽ, chịu đựng nỗi đau này - Ảnh: FBNV

Lê Giang buồn bã vì bệnh tình của anh hai - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái buồn bã của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Rất nhiều người để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của anh hai Lê Giang và gửi lời động viên mong cô cố gắng vượt qua nỗi buồn.

Không chỉ khuyên Lê Giang nên giữ gìn sức khỏe...

...nhiều người còn động viên: 'Sẽ có điều diệu kỳ xảy ra... còn nước còn tát' - Ảnh: FBNV

Lê Giang lần đầu nói về ồn ào với Duy Phương: Vẫn mang nỗi mặc cảm rất lớn Đã một thời gian kể từ ồn ào trong chương trình Sau ánh hào quang hồi giữa tháng 12, Lê Giang cũng đã lên tiếng về sự lo lắng bất an của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-giang-dau-don-truoc-cu-soc-anh-hai-nguy-kich-vi-ung-thu-giai-doan-cuoi-274318.html