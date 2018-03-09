Lê Giang vô cùng đau lòng khi tính mạng anh hai đang gặp nguy hiểm vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Lê Giang khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về tình trạng nguy kịch của anh hai vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Lê Giang viết: “Sáng sớm vô bệnh viện thăm anh hai bị ung thư giai đoạn cuối. Hai anh em nhìn nhau khóc, không biết phải làm sao, có 2 người anh đều bỏ mình ra đi hết sao, buồn lắm. Lê Giang sẽ mạnh mẽ, chịu đựng tất cả, phải vượt qua tất cả trong cuộc sống này. Anh hai ơi còn nước còn tát cố lên nhé".
Dòng trạng thái buồn bã của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Rất nhiều người để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của anh hai Lê Giang và gửi lời động viên mong cô cố gắng vượt qua nỗi buồn.