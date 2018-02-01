Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này

Mới đây, danh tính và nhan sắc con dâu nữ diễn viên Lê Giang bất ngờ được hé lộ khiến cộng đồng mạng "phát sốt".
- HOT: Nghi vấn thủ môn Bùi Tiến Dũng sắp kết hôn với con gái nghệ sĩ Lê Giang?
- Lê Giang lần đầu lên tiếng sau ồn ào: ‘Ước gì ngủ thật dài để thấy nhẹ lòng và thanh thản’
Nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương có với nhau 2 người con vô cùng tài năng là Duy Phước và Lê Lộc. Nối nghiệp bố mẹ, cả hai đều là những diễn viên trẻ được rất nhiều khán giả yêu mến.
Trong khi cô em gái Lê Lộc vẫn đang độc thân và mới đây còn được mẹ "gán ghép" với thủ môn Bùi Tiến Dũng, người anh cả Duy Phước hiện đã yên bề gia thất. Anh đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên cô vợ xinh đẹp và tài năng Lê Lan Phương.
Được biết, vợ Duy Phước tên là Lê Lan Phương, lớn hơn chồng 5 tuổi. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng cả hai đã hoàn thành thủ tục pháp lý đăng ký kết hôn. Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 6 năm. Sở hữu thân hình xinh đẹp và trẻ trung, Lan Phương vẫn trông rất xứng đôi bên chồng.