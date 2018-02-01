Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này

Hậu trường 01/02/2018 16:13

Mới đây, danh tính và nhan sắc con dâu nữ diễn viên Lê Giang bất ngờ được hé lộ khiến cộng đồng mạng "phát sốt".

Nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương có với nhau 2 người con vô cùng tài năng là Duy Phước và Lê Lộc. Nối nghiệp bố mẹ, cả hai đều là những diễn viên trẻ được rất nhiều khán giả yêu mến.

Trong khi cô em gái Lê Lộc vẫn đang độc thân và mới đây còn được mẹ "gán ghép" với thủ môn Bùi Tiến Dũng, người anh cả Duy Phước hiện đã yên bề gia thất. Anh đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn bên cô vợ xinh đẹp và tài năng Lê Lan Phương.

Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 1
Hình ảnh hiếm hoi của gia đình Lê Giang và Duy Phương - Ảnh: Internet

Được biết, vợ Duy Phước tên là Lê Lan Phương, lớn hơn chồng 5 tuổi. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng cả hai đã hoàn thành thủ tục pháp lý đăng ký kết hôn. Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 6 năm. Sở hữu thân hình xinh đẹp và trẻ trung, Lan Phương vẫn trông rất xứng đôi bên chồng.

Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 2
Lê Giang vui vẻ chụp ảnh với con dâu Lan Phương - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 3
Nữ diễn viên có mối quan hệ khá thân thiết với vợ con trai - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 4
Lê Lan Phương hạnh phúc bên ông xã Duy Phước - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 5
Cặp đôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau -Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 6
Dù lớn tuổi hơn Duy Phước nhưng Lan Phương trông rất trẻ trung - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 7
Dễ dàng nhận ra cặp đôi đang có cuộc sống rất lãng mạn và ngọt ngào - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 8
Lan Phương cũng từng lên sân khấu để hỗ trợ chồng tại một số chương trình - Ảnh: Internet
Hiếm khi chia sẻ về hình ảnh gia đình, không ngờ Lê Giang lại có con dâu xinh đẹp thế này - Ảnh 9
Hiện tại, Lan Phương chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp Duy Phước yên tâm hoạt động và phát triển con đường nghệ thuật của mình - Ảnh: Internet
Sự thật phía sau tin đồn đám cưới của Bùi Tiến Dũng với con gái nghệ sĩ Lê Giang bị bại lộ

Sự thật phía sau tin đồn đám cưới của Bùi Tiến Dũng với con gái nghệ sĩ Lê Giang bị bại lộ

Thêm lần nữa, cộng đồng mạng được phen "dậy sóng" trước sự thật phía sau tin đồn đám cưới của Bùi Tiến Dũng với con gái nghệ sĩ Lê Giang.

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