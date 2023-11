'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ

Theo đó, siêu mẫu Minh Tú vừa đăng tải video quay lại khoảnh khắc cầu hôn bạn trai Christopher, quốc tịch Đức. Mang theo hộp nhẫn trang trọng, nữ siêu mẫu lãng mạn ngỏ lời cầu hôn bằng tiếng Đức: "Ngài Christopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu của anh dành cho em. Và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều. Will you marry me?".

Nữ người mẫu đăng video cầu hôn bạn trai lên trang cá nhân

Nhận được lời cầu hôn bất ngờ của bạn gái, Christopher tỏ thái độ vô cùng hạnh phúc. Anh nhanh chóng nhận nhẫn và trao cái ôm nồng nhiệt cho Minh Tú.