'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ

Hậu trường 23/11/2023 11:38

Sáng nay, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai trên trang cá nhân.

Theo đó, siêu mẫu Minh Tú vừa đăng tải video quay lại khoảnh khắc cầu hôn bạn trai Christopher, quốc tịch Đức. Mang theo hộp nhẫn trang trọng, nữ siêu mẫu lãng mạn ngỏ lời cầu hôn bằng tiếng Đức: "Ngài Christopher, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu của anh dành cho em. Và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều. Will you marry me?".

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 1
Nữ người mẫu đăng video cầu hôn bạn trai lên trang cá nhân

Nhận được lời cầu hôn bất ngờ của bạn gái, Christopher tỏ thái độ vô cùng hạnh phúc. Anh nhanh chóng nhận nhẫn và trao cái ôm nồng nhiệt cho Minh Tú. 

 

Chân dài sinh năm 1991 cho rằng chuyện cầu hôn không nhất thiết phải do đàn ông thực hiện. Cô thực hiện màn cầu hôn khi cùng bạn trai đi ăn tại một nhà hàng ở Đức, nhưng không tiết lộ thời gian.

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 2

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 3
 Khoảnh khắc ngọt ngào khiến CĐM ngưỡng mộ 

Về đám cưới, Minh Tú cho biết đang lên kế hoạch. Trước đó, trong hôn lễ của người chị em thân thiết từ Sao Nhập Ngũ - Puka, Minh Tú cũng là người may mắn bắt được hoa cưới. Hiện dù chưa công bố kế hoạch chính thức tổ chức hôn lễ, song cư dân mạng đang rất nóng lòng đợi ngày người đẹo lên xe hoa, theo chồng vè dinh. 

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 4
Minh Tú thành công 'xin vía' từ người chị em thân thiết 

Được biết, cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc. Anh sinh năm 1981, sống và làm việc ở nhiều nước châu Á hơn 15 năm nay. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian yêu xa.

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 5

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ - Ảnh 6
 Bạn trai là người đồng hành và ở bên nữ siêu mẫu những lúc cô gặp biến cố trong cuộc sống

Sau hơn 10 năm gắn bó, điều Minh Tú cảm nhận rõ nhất về bạn trai là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch cùng nhau. Chân dài đình đám làng mẫu Việt từng cho biết thời gian qua cô đối mặt nhiều biến cố như bị tai nạn khi làm việc, bố qua đời, bạn trai luôn là người động viên, an ủi và dành cho cô sự quan tâm chân thành. 

Minh Tú phải hủy show diễn phút chót vì lý do sức khỏe, tiết lộ đang tập vật lý trị liệu khiến fan lo lắng!

Minh Tú phải hủy show diễn phút chót vì lý do sức khỏe, tiết lộ đang tập vật lý trị liệu khiến fan lo lắng!

Tình hình sức khỏe hiện tại được Minh Tú chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả lo lắng.

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