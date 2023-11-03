Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba

Mới đây, trong podcast cùng Minh Tú với khách mời là Lê Dương Bảo Lâm , cả 2 người vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân đã có dịp trải lòng câu chuyện gia đình đầy xúc động. Với nam diễn viên, gia đình luôn là thứ ưu tiên đặc biệt hàng đầu. Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tâm sự cùng Minh Tú rằng:

Vào chiều ngày 1/9 vừa qua, trên Story trang cá nhân, Minh Tú đau buồn thông báo cha ruột qua đời. Khung ảnh cô dành một nụ hôn ngọt ngào cho bố ruột lúc còn sống khiến cho nhiều khán giả không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu cũng đính kèm chia sẻ: "Sau này con hiểu ra. Mẹ là cả bầu trời, nhưng cha là ánh sáng cuộc đời của con. Cha đi rồi mọi thứ trong con trống rỗng".

Mẹ muốn về thăm quê nhưng không đủ sức khoẻ để về. Trong khi đó mình có thể lo được khách sạn 5 sao, vé máy bay hạng sang, đồ ăn tẩm bổ nhưng mẹ không đủ sức khoẻ làm mình đau lòng, bất lực mà không biết làm gì".

"Khi mình có thành công, kinh tế để lo cho gia đình thì ba mẹ không còn sức khoẻ. Đến tuổi này anh trân trọng gia đình, từng khoảnh khắc ở bên nhau từng ngày. Được bên nhau là hạnh phúc. Ước mơ được đưa mẹ đi du lịch nhưng không đi được đau lòng chứ.

Mới đây, trong podcast cùng Minh Tú với khách mời là Lê Dương Bảo Lâm, cả 2 người vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân đã có dịp trải lòng câu chuyện gia đình đầy xúc động

Lắng nghe tâm sự của đàn anh, Minh Tú cũng không giấu nổi cảm xúc và nghẹn ngào bật khóc. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mong ước của ba dành cho mình vẫn chưa thể thực hiện được. Theo đó, ba Minh Tú mong có ngày được chứng kiến cô mặc váy cưới.

Nhắc về nỗi đau day dứt này, Minh Tú bật khóc trải lòng: "Em mới lo xong ma chay của ba. Hồi nhỏ, mình luôn nghĩ rằng cố gắng kiếm tiền để sau này lo cho ba mẹ của mình. Lúc mình có đầy đủ thì có những thứ mình không làm được. Mình không giúp ba sống được lâu hơn. Điều mà ba em mong muốn thấy em mặc đồ cưới.

Em có nói với ba là em sẽ sống hạnh phúc. Ba mong rằng mẹ ở lại sống vui vẻ và mong các con về thăm mẹ. Ba em không muốn đi chơi, thứ ba cần là cả gia đình ngồi ăn với nhau, gia đình là số 1. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc".

Lắng nghe tâm sự của đàn anh, Minh Tú cũng không giấu nổi cảm xúc và nghẹn ngào bật khóc. Nữ siêu mẫu tiết lộ mong ước của ba là mong có ngày được chứng kiến cô mặc váy cưới

Những tâm sự của Minh Tú và Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả rưng rưng. Sau tất cả, thứ chúng ta trân trọng nhất chính là gia đình, khoảnh khắc mọi người quây quần ăn cơm cùng nhau và an lòng khi các thành viên trong gia đình khoẻ mạnh, bình an.

Sự ra đi của ba là nỗi mất mát lớn trong cuộc đời Minh Tú

Tối ngày 23/10 vừa qua, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang, Khả Như,... cũng đến thắp nén nhang cho mẹ vợ nam danh hài.

Tối ngày 23/10 vừa qua, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh

Lúc sinh thời, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm rất yêu thương các cháu ngoại. Bà là người phụ giúp vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc các cháu. Nam diễn viên nói, đây cũng là điều khiến anh biết ơn và dành sự tôn trọng cho mẹ vợ.