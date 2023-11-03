Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba

Hậu trường 03/11/2023 08:43

Nghe những tâm sự của Minh Tú và Lê Dương Bảo Lâm khán giả rưng rưng xúc động.

Vào chiều ngày 1/9 vừa qua, trên Story trang cá nhân, Minh Tú đau buồn thông báo cha ruột qua đời. Khung ảnh cô dành một nụ hôn ngọt ngào cho bố ruột lúc còn sống khiến cho nhiều khán giả không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu cũng đính kèm chia sẻ: "Sau này con hiểu ra. Mẹ là cả bầu trời, nhưng cha là ánh sáng cuộc đời của con. Cha đi rồi mọi thứ trong con trống rỗng".

Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba - Ảnh 1
Vào chiều ngày 1/9 vừa qua, trên Story trang cá nhân, Minh Tú đau buồn thông báo cha ruột qua đời

Mới đây, trong podcast cùng Minh Tú với khách mời là Lê Dương Bảo Lâm, cả 2 người vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân đã có dịp trải lòng câu chuyện gia đình đầy xúc động. Với nam diễn viên, gia đình luôn là thứ ưu tiên đặc biệt hàng đầu. Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tâm sự cùng Minh Tú rằng:

"Khi mình có thành công, kinh tế để lo cho gia đình thì ba mẹ không còn sức khoẻ. Đến tuổi này anh trân trọng gia đình, từng khoảnh khắc ở bên nhau từng ngày. Được bên nhau là hạnh phúc. Ước mơ được đưa mẹ đi du lịch nhưng không đi được đau lòng chứ. 

Mẹ muốn về thăm quê nhưng không đủ sức khoẻ để về. Trong khi đó mình có thể lo được khách sạn 5 sao, vé máy bay hạng sang, đồ ăn tẩm bổ nhưng mẹ không đủ sức khoẻ làm mình đau lòng, bất lực mà không biết làm gì". 

Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba - Ảnh 2
Mới đây, trong podcast cùng Minh Tú với khách mời là Lê Dương Bảo Lâm, cả 2 người vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân đã có dịp trải lòng câu chuyện gia đình đầy xúc động

Lắng nghe tâm sự của đàn anh, Minh Tú cũng không giấu nổi cảm xúc và nghẹn ngào bật khóc. Đồng thời, cô cũng tiết lộ mong ước của ba dành cho mình vẫn chưa thể thực hiện được. Theo đó, ba Minh Tú mong có ngày được chứng kiến cô mặc váy cưới.

Nhắc về nỗi đau day dứt này, Minh Tú bật khóc trải lòng: "Em mới lo xong ma chay của ba. Hồi nhỏ, mình luôn nghĩ rằng cố gắng kiếm tiền để sau này lo cho ba mẹ của mình. Lúc mình có đầy đủ thì có những thứ mình không làm được. Mình không giúp ba sống được lâu hơn. Điều mà ba em mong muốn thấy em mặc đồ cưới. 

Em có nói với ba là em sẽ sống hạnh phúc. Ba mong rằng mẹ ở lại sống vui vẻ và mong các con về thăm mẹ. Ba em không muốn đi chơi, thứ ba cần là cả gia đình ngồi ăn với nhau, gia đình là số 1. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc".

Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba - Ảnh 3
Lắng nghe tâm sự của đàn anh, Minh Tú cũng không giấu nổi cảm xúc và nghẹn ngào bật khóc. Nữ siêu mẫu tiết lộ mong ước của ba là mong có ngày được chứng kiến cô mặc váy cưới

Những tâm sự của Minh Tú và Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả rưng rưng. Sau tất cả, thứ chúng ta trân trọng nhất chính là gia đình, khoảnh khắc mọi người quây quần ăn cơm cùng nhau và an lòng khi các thành viên trong gia đình khoẻ mạnh, bình an.

Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba - Ảnh 4
Sự ra đi của ba là nỗi mất mát lớn trong cuộc đời Minh Tú

Tối ngày 23/10 vừa qua, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang, Khả Như,... cũng đến thắp nén nhang cho mẹ vợ nam danh hài.

Minh Tú đau đáu, nghẹn ngào bật khóc khi nhắc đến ước nguyện chưa kịp hoàn thành cho ba - Ảnh 5
Tối ngày 23/10 vừa qua, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cũng đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh

Lúc sinh thời, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm rất yêu thương các cháu ngoại. Bà là người phụ giúp vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc các cháu. Nam diễn viên nói, đây cũng là điều khiến anh biết ơn và dành sự tôn trọng cho mẹ vợ.

Từ khóa:   Minh tú Lê Dương Bảo Lâm bố Minh Tú mất mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'