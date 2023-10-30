Sau khi hoàn tất hậu sự cho mẹ, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã trở lại công việc, cuộc sống hằng ngày. Quỳnh Quỳnh - bà xã nam danh hài đã mở lại cửa hàng buôn bán sinh tố như trước, livestream giao lưu với khán giả.

Tối ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang, Khả Như,... cũng đến thắp nén nhang cho mẹ vợ nam danh hài.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả bất ngờ tỏ ý không đồng tình và lên tiếng chỉ trích nam nghệ sĩ về những việc liên quan đến tang lễ của mẹ vợ. Cụ thể, nhiều người không đồng tình việc cả 2 quay video đám tang đưa lên mạng xã hội. Đồng thời, việc mở cửa buôn bán chưa đầy 1 tuần sau khi mẹ mất khiến vợ chồng nam danh hài bị chê trách là "tham tiền".

Trong buổi livestream mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khung cảnh khai trương trở lại quán nước của vợ chồng. Vì sợ Quỳnh Quỳnh buồn nên nam nghệ sĩ liên tục trêu ghẹo, trò chuyện tạo niềm vui cho vợ. Ngoài 2 vợ chồng, Lê Dương Bảo Lâm cho biết bố mẹ ruột và bố vợ của anh cũng ra quán phụ giúp.

Sau biến cố mất người thân, nam nghệ sĩ cho biết gia đình anh đang cố sống vui vẻ, tích cực.

Trước những ý kiến này, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải đoạn clip bày tỏ bức xúc: "Mọi người sao khó khăn với tôi quá. Lúc mẹ sống tôi cũng hay đăng như vậy mà, mọi người không thích thì có thể bỏ qua. Nhờ tôi quay mà bây giờ có những kỉ niệm dễ thương, có những khoảnh khắc như thế này. Có người nói tôi không mặc áo tay dài, bất hiếu và bất lịch sự. Tội nghiệp tôi quá, tôi về gấp nên 2 ngày không tắm, có 1 cái áo cũng là mừng lắm rồi".

Riêng về việc buôn bán trở lại, anh giải thích: "Mọi người hỏi sao Quỳnh Quỳnh đi bán lại sớm vậy, nói tham tiền này kia nhưng Quỳnh ở nhà buồn, ba cũng vậy nên mở lại để mọi người ra quán chơi". Sau biến cố mất người thân, nam nghệ sĩ cho biết gia đình anh đang cố sống vui vẻ, tích cực.

Lúc sinh thời, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm rất yêu thương các cháu ngoại. Bà là người phụ giúp vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc các cháu

Lúc sinh thời, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm rất yêu thương các cháu ngoại. Bà là người phụ giúp vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc các cháu. Nam diễn viên nói, đây cũng là điều khiến anh biết ơn và dành sự tôn trọng cho mẹ vợ.

Đặc biệt, vì những ngày hậu sự buồn bã, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm quên bén ngày sinh nhật con gái lớn là là bé Bảo Nhi. Trong lúc giao lưu với người hâm mộ, Quỳnh Quỳnh ngỡ ngàng khi được người xem nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của con gái. Cô tức tốc đi mua bánh kem để cùng con đón tuổi mới.

Trong lúc giao lưu với người hâm mộ, Quỳnh Quỳnh ngỡ ngàng khi được người xem nhắc nhở hôm nay là sinh nhật của con gái. Cô tức tốc đi mua bánh kem để cùng con đón tuổi mới

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh liên tục gửi lời xin lỗi bé Bảo Nhi, hứa năm sau sẽ tổ chức hoành tráng hơn để bù đắp cho con. Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ ái nữ: "Chúc mừng sinh nhật con gái nha, chúc con sinh nhật vui vẻ. Hôm nay ba không nhớ vì lo cho bà ngoại quá. Nên ba mẹ xin lỗi nha, năm sau ba làm lớn hơn cho con nha. Sinh nhật năm nay không có bà ngoại. Bà ngoại con ở chùa, mai mốt vô thăm ngoại nha. Con ráng học giỏi, thật ngoan để bà ngoại hãnh diện nha".