Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà

Hậu trường 26/10/2023 09:10

Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối.

Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Nam diễn viên xót xa viết: "Mẹ cho con nắm bàn tay. Bàn tay mẹ ẳm con ngày xa xưa. Mẹ ơi nếu lỡ một mai. Mẹ về với đất tay ai con cầm. Mẹ Lâm mất rồi mọi người à". 

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 1
Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh

Kèm theo dòng trạng thái là đoạn video quay lại cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh nắm chặt tay mẹ gào khóc trong đau đớn: "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nhìn con nè". Bên dưới dòng thông báo, hàng loạt sao Việt như Hari Won, Vĩnh Thụy, Nguyên Vũ, Xuân Lan... và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nam diễn viên. 

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 2
Theo cáo phó được nam diễn viên đăng tải, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm qua đời vào lúc 21 giờ 45 phút, hưởng dương 54 tuổi

Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối. Những hình ảnh đầu tiên trong tang lễ mẹ vợ được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi cũng không kiềm được xúc động.

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 3
Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối

Trước linh cữu người bà quá cố, các con của Lê Dương Bảo Lâm cúi đầu quỳ lạy, biểu cảm ngây ngô gây xót xa. Lúc sinh thời, mẹ vợ là người hỗ trợ vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc và nuôi dạy các nhóc tỳ.

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 4
Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt ngồi bên linh cữu của mẹ

Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt ngồi bên linh cữu của mẹ. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhanh chóng thực hiện các nghi thức, bày tỏ sự tiếc thương đối với mẹ vợ. Nam diễn viên chia sẻ gây xúc động: "Mẹ ơi, con về với vợ con rồi, mẹ yên tâm nha". 

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 5
Nam diễn viên chia sẻ gây xúc động: "Mẹ ơi, con về với vợ con rồi, mẹ yên tâm nha". 

Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết từ khi hay tin mẹ bệnh thì Quỳnh Quỳnh không ngày nào vui nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Biết tâm nguyện của bà là mong muốn có một căn nhà sân vườn, hồ bơi nên 2 vợ chồng đã gấp rút xây dựng. Thế nhưng mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm đã qua đời khi 2 tháng nữa căn nhà mới hoàn thành.

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 6
Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 7
Trước linh cữu người bà quá cố, các con của Lê Dương Bảo Lâm cúi đầu quỳ lạy, biểu cảm ngây ngô gây xót xa

Trước khi tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Quỳnh Quỳnh cũng có chia sẻ gây xót xa: "Ngày người ta vùi cả thế giới của con xuống mảnh đất lạnh lẽo, mẹ ơi con sợ lắm mẹ ơi".

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà - Ảnh 8
Lúc sinh thời, mẹ vợ là người hỗ trợ vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc và nuôi dạy các nhóc tỳ

Theo cáo phó được nam diễn viên đăng tải, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm qua đời vào lúc 21 giờ 45 phút, hưởng dương 54 tuổi. Lễ viếng sẽ diễn ra từ 24/10 đến 26/10, sau đó linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang ở Long Thành, Đồng Nai. 

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ những khoảnh khắc lúc sinh thời của mẹ vợ. Nam nghệ sĩ cũng nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa.

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