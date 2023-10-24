Lê Dương Bảo Lâm đau thắt lòng thông báo tang sự, loạt sao Việt lẫn khán giả gửi lời chia buồn

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Nam diễn viên xót xa viết: "Mẹ cho con nắm bàn tay. Bàn tay mẹ ẳm con ngày xa xưa. Mẹ ơi nếu lỡ một mai. Mẹ về với đất tay ai con cầm. Mẹ Lâm mất rồi mọi người à". Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh Kèm theo dòng trạng thái là đoạn video quay lại cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh nắm chặt tay mẹ gào khóc trong đau đớn: "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nhìn con nè".

Bên dưới dòng thông báo, hàng loạt sao Việt như Hari Won, Vĩnh Thụy, Nguyên Vũ, Xuân Lan... và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nam diễn viên.

Bên dưới dòng thông báo, hàng loạt sao Việt như Hari Won, Vĩnh Thụy, Nguyên Vũ, Xuân Lan... và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nam diễn viên. Theo cáo phó được nam diễn viên đăng tải, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm qua đời vào lúc 21 giờ 45 phút, hưởng dương 54 tuổi. Lễ viếng sẽ diễn ra từ 24/10 đến 26/10, sau đó linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang ở Long Thành, Đồng Nai.

Theo cáo phó được nam diễn viên đăng tải, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm qua đời vào lúc 21 giờ 45 phút, hưởng dương 54 tuổi Hồi tháng 1/2023, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm từng phải nhập viện sau một cơn đau bụng dữ dội. Theo nam diễn viên kể, dù bệnh nặng nhưng có lần mẹ anh vẫn trốn về nhà thăm các cháu vì quá nhớ. Lúc sinh thời, mẹ vợ chính là người phụ giúp vợ chồng nam danh hài chăm sóc các nhóc tỳ Trong một chương trình truyền hình thực tế, nam diễn viên từng khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ vừa leo núi vừa cầu nguyện hi vọng mẹ vợ khoẻ lại Lúc sinh thời, mẹ vợ chính là người phụ giúp vợ chồng nam danh hài chăm sóc các nhóc tỳ. Trước đó, trong một chương trình truyền hình thực tế, nam diễn viên từng khiến nhiều người xúc động khi tiết lộ vừa leo núi vừa cầu nguyện hi vọng mẹ vợ khoẻ lại. Ông bố 3 con từng xúc động chia sẻ: "...Mỗi một bước chân của tôi, tôi cầu cho mẹ đừng có bệnh nữa. Tôi cầu cho mẹ hết bệnh nên mỗi lần đi trong lòng thấy bình an, tôi khỏe...".

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ tình cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh một mình dọn dẹp thực phẩm thừa sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa.

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