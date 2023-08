Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa

Vừa qua, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ quán nước của mình gặp sự cố. Do khách đông gây náo loạn đường phố nên công an phải can thiệp đề nghị người dân giải tán. Sau đó, Quỳnh Quỳnh cũng thông báo tin buồn đến người hâm mộ là quán nước tạm nghỉ bán và chuyển địa điểm khác để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Quán nước của vợ chồng Lê Dương Bảo lâm gặp sự cố nên tạm nghỉ bán