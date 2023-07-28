Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa

Vừa qua, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ quán nước của mình gặp sự cố. Do khách đông gây náo loạn đường phố nên công an phải can thiệp đề nghị người dân giải tán. Sau đó, Quỳnh Quỳnh cũng thông báo tin buồn đến người hâm mộ là quán nước tạm nghỉ bán và chuyển địa điểm khác để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ tình cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh một mình dọn dẹp thực phẩm thừa sau sự cố quán nước đóng cửa. Theo đó, có gần chục khay trái cây đã được gọt sẵn và 1 tủ đông đầy những món đồ ăn nhanh.

Những khay trái cây để chế biến món sinh tố chỉ dùng được trong ngày nên khi quán tạm dừng bán mà chưa sử dụng hết phải bỏ đi

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết những loại trái cây dâu, bơ, mãng cầu,... để chế biến món sinh tố chỉ dùng được trong ngày nên khi quán tạm dừng bán mà chưa sử dụng hết phải bỏ đi. Còn các món chiên ăn vặt quá nhiều nên tủ đông lạnh không thể đông đá hết nên Quỳnh Quỳnh phải soạn ra chia cho nhân viên và những người xung quanh giúp ăn bớt.



Quỳnh Quỳnh phải soạn các món chiên ăn vặt chia cho nhân viên và những người xung quanh giúp ăn bớt

Theo đó, bà xã Lê Dương Bảo Lâm buồn bã nói: “Lúc mang ra bán dù nặng cỡ nào cũng cố lên, còn giờ thấy cái xô nhỏ nhất cũng nặng nhất”.

Thấy vợ suy sụp vì đang buôn bán tốt thì gặp sự cố đóng cửa, Lê Dương Bảo Lâm khuyên nhủ Quỳnh Quỳnh ở nhà chăm con, anh sẽ lo tài chính nhưng vợ không đồng ý. Bà xã nam diễn viên cũng khẳng định: "Không, em cũng phải cố gắng làm".

Lê Dương Bảo Lâm khuyên nhủ Quỳnh Quỳnh ở nhà chăm con, anh sẽ lo tài chính nhưng vợ không đồng ý

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh chính thức về một nhà tại quê hương Đồng Nai vào năm 2017. Sau khi kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm được bà xã hộ trợ rất nhiều trong việc làm quản lý, trợ lý kiêm tài xế xe.

Trong một chương trình truyền hình, khi có ý kiến nhận xét vợ Lê Dương Bảo Lâm xinh, sang nhưng ăn mặc hơi luộm thuộc, nam diễn viên cũng đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực.

"Cái đó người ta gọi là đơn giản em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác, chữ luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, còn con vợ của em nó thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Anh có mua đồ mới nhưng không chịu mặc".

Gia đình nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh

Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm rất đắt show và phải đi công tác thường xuyên nhưng nam diễn viên vẫn thường xuyên thể hiện nỗi nhớ nhung, yêu thương vợ con trên mạng xã hội. Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm ở tuổi 34 có thể nói là quá đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần khi có hậu phương vững chắc và sự nghiệp đang thăng hoa.