Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa

Hậu trường 28/07/2023 21:03

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ tình cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh một mình dọn dẹp thực phẩm thừa sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa.

Vừa qua, bà xã Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ quán nước của mình gặp sự cố. Do khách đông gây náo loạn đường phố nên công an phải can thiệp đề nghị người dân giải tán. Sau đó, Quỳnh Quỳnh cũng thông báo tin buồn đến người hâm mộ là quán nước tạm nghỉ bán và chuyển địa điểm khác để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa - Ảnh 1
Quán nước của vợ chồng Lê Dương Bảo lâm gặp sự cố nên tạm nghỉ bán

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ tình cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh một mình dọn dẹp thực phẩm thừa sau sự cố quán nước đóng cửa. Theo đó, có gần chục khay trái cây đã được gọt sẵn và 1 tủ đông đầy những món đồ ăn nhanh.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa - Ảnh 2

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa - Ảnh 3
Những khay trái cây để chế biến món sinh tố chỉ dùng được trong ngày nên khi quán tạm dừng bán mà chưa sử dụng hết phải bỏ đi

 

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết những loại trái cây dâu, bơ, mãng cầu,... để chế biến món sinh tố chỉ dùng được trong ngày nên khi quán tạm dừng bán mà chưa sử dụng hết phải bỏ đi. Còn các món chiên ăn vặt quá nhiều nên tủ đông lạnh không thể đông đá hết nên Quỳnh Quỳnh phải soạn ra chia cho nhân viên và những người xung quanh giúp ăn bớt.


 Quỳnh Quỳnh phải soạn các món chiên ăn vặt chia cho nhân viên và những người xung quanh giúp ăn bớt

 

Theo đó, bà xã Lê Dương Bảo Lâm buồn bã nói: “Lúc mang ra bán dù nặng cỡ nào cũng cố lên, còn giờ thấy cái xô nhỏ nhất cũng nặng nhất”.

Thấy vợ suy sụp vì đang buôn bán tốt thì gặp sự cố đóng cửa, Lê Dương Bảo Lâm khuyên nhủ Quỳnh Quỳnh ở nhà chăm con, anh sẽ lo tài chính nhưng vợ không đồng ý. Bà xã nam diễn viên cũng khẳng định: "Không, em cũng phải cố gắng làm".

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa - Ảnh 4
 Lê Dương Bảo Lâm khuyên nhủ Quỳnh Quỳnh ở nhà chăm con, anh sẽ lo tài chính nhưng vợ không đồng ý

 

Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh chính thức về một nhà tại quê hương Đồng Nai vào năm 2017. Sau khi kết hôn, Lê Dương Bảo Lâm được bà xã hộ trợ rất nhiều trong việc làm quản lý, trợ lý kiêm tài xế xe.

Trong một chương trình truyền hình, khi có ý kiến nhận xét vợ Lê Dương Bảo Lâm xinh, sang nhưng ăn mặc hơi luộm thuộc, nam diễn viên cũng đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực.

"Cái đó người ta gọi là đơn giản em ơi. Người ta là vì chồng, vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác, chữ luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, còn con vợ của em nó thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Anh có mua đồ mới nhưng không chịu mặc".

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tình cảnh bà xã buồn bã thu dọn 'tàn cuộc' sau sự cố quán nước đóng cửa khiến netizen xót xa - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh

 

Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm rất đắt show và phải đi công tác thường xuyên nhưng nam diễn viên vẫn thường xuyên thể hiện nỗi nhớ nhung, yêu thương vợ con trên mạng xã hội. Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm ở tuổi 34 có thể nói là quá đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần khi có hậu phương vững chắc và sự nghiệp đang thăng hoa.

 

Lê Dương Bảo Lâm 'tổn thương' vì bị con gái thứ 2 'kì thị' với lý do bất ngờ

Lê Dương Bảo Lâm 'tổn thương' vì bị con gái thứ 2 'kì thị' với lý do bất ngờ

Mới đây, tham gia trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận nhận luôn bị con gái thứ 2 ‘kỳ thị’ với lý do bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm bà xã Lê Dương Bảo Lâm vbiz

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 52 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ