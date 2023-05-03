Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích vì đăng clip con gái nói lời thô tục

Hậu trường 03/05/2023 19:32

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng về ồn ào đăng tải đoạn clip con gái thứ hai liên tục lặp lại từ ngữ không hay trên mạng xã hội.

Mới đây, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã vướng ồn ào vì bị dân mạng phản đối cách dạy con. Theo đó, nam nghệ sĩ đã đăng tải đoạn clip ngắn về cô con gái thứ hai tên Bảo Ngọc lên mạng xã hội. Nội dung clip chia sẻ về khoảnh khắc hai mẹ con nói chuyện với nhau kèm lời nhắn nhủ: "Gửi con rể của ba. Mai sau cưới Ngọc về nó đánh con thì ráng chịu nha. Đừng méc ba mẹ chứ ở nhà ba mẹ nói nó cũng có nghe đâu. Đi học thì liếc bạn, hứng thì học, buồn thì ở nhà, con rể ơi biết con chịu nhiều thiệt thòi nên ba mẹ sẽ ráng bù của cho con".

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích vì đăng clip con gái nói lời thô tục - Ảnh 1
Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã vướng ồn ào vì bị dân mạng phản đối cách dạy con - Ảnh: Internet

 

Trong đoạn clip, bé gái thứ 2 của Lê Dương Bảo Lâm liên tục lặp lại từ ngữ không hay khiến dân tình tranh cãi, chỉ trích vì cách dạy con. Điều này bị cho là không hề phù hợp với lứa tuổi của bé và còn khiến ai nấy phản cảm khi xem.

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích vì đăng clip con gái nói lời thô tục - Ảnh 2
Bé gái thứ 2 của Lê Dương Bảo Lâm liên tục lặp lại từ ngữ không hay khiến dân tình tranh cãi - Ảnh: Internet

 

Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng giải thích với người hâm mộ. Theo đó, chồng Quỳnh Quỳnh tiếp tục đăng clip dạy dỗ con gái và nhắc nhở bé không nên nói tục vì ‘cô chú sẽ la’. Lê Dương Bảo Lâm khẳng định không dạy con nói những từ ngữ kia và không rõ bé học được từ đâu: “Tôi không có dạy bé, ai mà dạy vậy, tôi không có xúi nó nói gì hết".

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích vì đăng clip con gái nói lời thô tục - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết, sau khi được bố mẹ dạy, bé đã hạn chế nhắc đến những từ ngữ kém văn hóa kia - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết, sau khi được bố mẹ dạy, bé đã hạn chế nhắc đến những từ ngữ kém văn hóa kia. Lê Dương Bảo Lâm nói: "Hôm qua cô chú la Ngọc nói bậy nên nay Ngọc không dám nữa rồi. Bả biết hết đó chứ có ai dạy nói này kia đâu". Nhiều dân mạng cũng góp ý, nhắc nhở Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh nên để ý hơn trong việc giao tiếp với nhóc tỳ cũng như chọn lọc khi chia sẻ hình ảnh con cái trên mạng xã hội.

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