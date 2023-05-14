Lê Dương Bảo Lâm 'tổn thương' vì bị con gái thứ 2 'kì thị' với lý do bất ngờ

Mới đây, tham gia trong một chương trình, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận nhận luôn bị con gái thứ 2 ‘kỳ thị’ với lý do bất ngờ.

Mới đây, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế cùng con gái, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận nhận luôn bị con gái Bảo Ngọc ‘kỳ thị’. Theo đó, anh liên tục bị con gái thứ 2 lắc đầu, không đồng ý khi được ba chăm sóc. Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận nhận luôn bị con gái Bảo Ngọc ‘kỳ thị’ - Ảnh: Internet

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Tôi ít có thời gian cho bé Ngọc mà bản thân bé cũng không chịu, bé thích bà ngoại và Quỳnh. Mỗi tối tôi ôm bé, bé không chịu còn ban ngày thì lâu lâu con thấy thương lắm, nó kêu: 'Ba ba, ba ơi ba' nhưng khi giở chứng lên thì không chịu nữa. Có lúc tôi hôn nó xong nó quẹt ra, nói chung nó kỳ thị lắm". Lê Dương Bảo Lâm cho biết bản thân ít có thời gian cho bé Ngọc mà bản thân bé cũng không chịu, bé thích bà ngoại và mẹ Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Internet Quỳnh Quỳnh cũng đã lên tiếng hé lộ nguyên nhân con gái thứ 2 không thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm: "Đối với bé Ngọc, bé hơi bướng hơn chị hai do bé hay không chịu ăn và giành đồ chơi. Bé Ngọc ít chơi với ba hơn là bé Bảo Nhi. Khi bé chơi với ba mà ba không chiều theo ý là chắc chắc bé sẽ khóc, khi đó chỉ có chị hai Bảo Nhi dỗ thì bé Ngọc sẽ nín còn ba dỗ thì Ngọc sẽ không nghe. Tôi hồi hộp lắm, từ nào đến giờ anh Lâm chưa bao giờ chăm con quá 2 tiếng mà bây giờ chơi với 3 đứa trong mấy ngày liên tục".

Quỳnh Quỳnh cho biết khi Bảo Ngọc chơi với ba mà ba không chiều theo ý là chắc chắc bé sẽ khóc, khi đó chỉ có chị hai Bảo Nhi dỗ thì bé Ngọc sẽ nín còn ba dỗ thì Ngọc sẽ không nghe - Ảnh: Internet Nếu như con gái đầu lòng của Lê Dương Bảo Lâm được nhận xét rất dịu dàng và hiểu chuyện thì nhóc tỳ thứ Bảo Ngọc là ‘cây hài’ vì có những biểu cảm đáng yêu, lầy lội y hệt bố bỉm. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên các con. Nếu như con gái đầu lòng của Lê Dương Bảo Lâm được nhận xét rất dịu dàng và hiểu chuyện thì nhóc tỳ thứ Bảo Ngọc là ‘cây hài’ vì có những biểu cảm đáng yêu - Ảnh: Internet Gần đây, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vướng ồn ào vì bị dân mạng phản đối cách dạy con. Theo đó, nam diễn viên đăng tải clip nhóc tỳ Bảo Ngọc liên tục lặp lại từ ngữ không hay khiến dân tình tranh cãi. Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng giải thích với người hâm mộ. Theo đó, chồng Quỳnh Quỳnh tiếp tục đăng clip dạy dỗ con gái và nhắc nhở bé không nên nói tục vì ‘cô chú sẽ la’. Gần đây, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vướng ồn ào vì bị dân mạng phản đối cách dạy con - Ảnh: Internet Lê Dương Bảo Lâm khẳng định không dạy con nói những từ ngữ kia và không rõ bé học được từ đâu: "Tôi không có dạy bé, ai mà dạy vậy, tôi không có xúi nó nói gì hết". Nam diễn viên cho biết nhóc tỳ đã có sự thay đổi sau khi được bố mẹ dạy, bé đã hạn chế nhắc đến những từ ngữ không hay

Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng giữa làn sóng chỉ trích vì đăng clip con gái nói lời thô tục Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức lên tiếng về ồn ào đăng tải đoạn clip con gái thứ hai liên tục lặp lại từ ngữ không hay trên mạng xã hội.

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