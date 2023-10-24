Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa

Hậu trường 24/10/2023 19:27

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ những khoảnh khắc lúc sinh thời của mẹ vợ. Nam nghệ sĩ cũng nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa.

Tối 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào thông báo mẹ vợ anh qua đời. Dòng trạng thái "Mẹ Lâm mất rồi mọi người à" của nam nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn và động viên Lê Dương Bảo Lâm sớm vượt qua nỗi mất mát.

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào thông báo mẹ vợ anh qua đời

 

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ tang lễ của mẹ vợ diễn ra từ ngày 24-26/10. Hiện tại, vì anh đang vướng lịch công việc nên chưa thể có mặt tại nhà để lo liệu hậu sự cùng bà xã. Nam diễn viên hài nghẹn ngào: "Do hiện tại Lâm đang có lịch quay 2 ngày 1 đêm nên khuya 25/10 Lâm mới có mặt tại nhà. Đồng nghiệp, anh chị em bạn bè có ghé thắp nhang cho mẹ Lâm không có Lâm mong mọi người lượng tình tha thứ. Quỳnh Quỳnh cố lo cho mẹ thay anh em nha".

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 2
Vì đang vướng lịch công việc nên Lê Dương Bảo Lâm chưa thể có mặt tại nhà để lo liệu hậu sự cùng bà xã

 

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ những khoảnh khắc lúc sinh thời của mẹ vợ. Theo nam diễn viên hài, mẹ vợ là người giản dị, hiền lành, luôn yêu thương con cháu. Từ khi Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh yêu nhau đến lúc về chung một nhà, mẹ vợ luôn hết lòng ủng hộ, bỏ qua hết mọi điều mà người khác chê bai về con rể.

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm cho biết mẹ vợ là người giản dị, hiền lành, luôn yêu thương con cháu

 

Vào mùng 2 Tết năm ngoái, mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm phải nhập viện sau một cơn đau bụng dữ dội. Khi ấy bác sĩ bảo chỉ sống đếm từng ngày, thế nhưng bà đã cố gắng chống chọi với căn bệnh hơn 10 tháng trước khi mất. Nam diễn viên cũng cho biết dù bệnh nặng nhưng có lần mẹ anh vẫn trốn về nhà thăm các cháu vì quá nhớ.

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 4
Dù bệnh nặng nhưng có lần mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn trốn về nhà thăm các cháu vì quá nhớ

 

Đầu tháng 6/2023, Lê Dương Bảo Lâm từng bật khóc trên truyền hình khi nhắc đến bệnh tình của mẹ. Nam diễn viên chia sẻ rằng, trong chuyến đi quay ở Yên Tử, mỗi bước chân anh đi đều cầu cho mẹ hết bệnh, bình an.

Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ chính là mong muốn có một căn nhà rộng rãi, có cây cối và hồ bơi để có thể vui chơi cùng các con. Ở những tháng cuối đời, dù sức khoẻ và tinh thần đã giảm sút nghiêm trọng thế nhưng bà vẫn hết lòng lo cho con, cho cháu.

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 5

Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ khiến dân tình xót xa - Ảnh 6
Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ chính là mong muốn có một căn nhà rộng rãi, có cây cối và hồ bơi để có thể vui chơi cùng các con

 

Lê Dương Bảo Lâm cũng gửi lời cảm ơn vì tình cảm và những việc mà mẹ vợ đã giúp anh trong suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó, anh hứa sẽ chăm chỉ làm việc để chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.

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Lê Dương Bảo Lâm đau thắt lòng thông báo tang sự, loạt sao Việt lẫn khán giả gửi lời chia buồn

Thông tin Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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