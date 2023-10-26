Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt ngồi bên linh cữu của mẹ.

Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Kèm theo dòng trạng thái là đoạn video quay lại cảnh bà xã Quỳnh Quỳnh nắm chặt tay mẹ gào khóc trong đau đớn: "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi. Mẹ nhìn con nè". Bên dưới dòng thông báo, hàng loạt sao Việt như Hari Won, Vĩnh Thụy, Nguyên Vũ, Xuân Lan... và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nam diễn viên.

Tố ngày 23/10, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đau buồn thông báo mẹ vợ qua đời sau thời gian điều trị bệnh Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối. Mọi việc trong tang lễ đều do Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm và người thân đảm nhận.

Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt ngồi bên linh cữu của mẹ. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhanh chóng thực hiện các nghi thức, bày tỏ sự tiếc thương đối với mẹ vợ. Nam diễn viên chia sẻ gây xúc động: "Mẹ ơi, con về với vợ con rồi, mẹ yên tâm nha". Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt ngồi bên linh cữu của mẹ Ngoài ra, hình ảnh nam diễn viên vái lạy mẹ vợ cũng khiến nhiều khán giả cay khóe mắt. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ tình hình sức khỏe của bà xã sau 2 ngày chăm lo tang lễ: "Lâm về rồi... Quỳnh ổn rồi mọi người ơi".

Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ tình hình sức khỏe của bà xã sau 2 ngày chăm lo tang lễ: "Lâm về rồi... Quỳnh ổn rồi mọi người ơi" Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết từ khi hay tin mẹ bệnh thì Quỳnh Quỳnh không ngày nào vui nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Biết tâm nguyện của bà là mong muốn có một căn nhà sân vườn, hồ bơi nên 2 vợ chồng đã gấp rút xây dựng. Thế nhưng mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm đã qua đời khi 2 tháng nữa căn nhà mới hoàn thành. Trước linh cữu người bà quá cố, các con của Lê Dương Bảo Lâm cúi đầu quỳ lạy, biểu cảm ngây ngô gây xót xa Trước linh cữu người bà quá cố, các con của Lê Dương Bảo Lâm cúi đầu quỳ lạy, biểu cảm ngây ngô gây xót xa. Lúc sinh thời, mẹ vợ là người hỗ trợ vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc và nuôi dạy các nhóc tỳ. Trước khi tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Quỳnh Quỳnh cũng có chia sẻ gây xót xa: "Ngày người ta vùi cả thế giới của con xuống mảnh đất lạnh lẽo, mẹ ơi con sợ lắm mẹ ơi". Cách đây ít giờ, linh cữu của mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm đã được an táng tại nghĩa trang ở Long Thành, Đồng Nai

Lê Dương Bảo Lâm kịp về tiễn mẹ vợ đêm cuối: Ôm bà xã động viên, các cháu ngây ngô nhìn nhìn linh cữu của bà Do bận lịch ghi hình đã sắp xếp từ trước nên đến tối ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự cho mẹ đêm cuối.

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