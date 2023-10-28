Trường Giang, Trấn Thành và dàn sao Việt lặng lẽ đến viếng tang lễ mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm

Ngày 27/10, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video để gửi lời cảm ơn những khán giả, đồng nghiệp đã đến viếng tang lễ mẹ vợ của mình trong những ngày vừa qua.

Vào ngày 27/10, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video để gửi lời cảm ơn những khán giả, đồng nghiệp đã đến viếng tang lễ mẹ vợ của mình trong những ngày vừa qua. Trong video, những người bạn, đồng nghiệp thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm đều gửi hoa và không ngại xa xôi để có mặt động viên vợ chồng anh vượt qua mất mát. Sau khi ghi hình trở về, dàn cast 2 ngày 1 đêm bao gồm Trường Giang, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Ngô Kiến Huy... đã có mặt tại tang sự mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm.

Bên cạnh đó, Hari Won - Trấn Thành, Trương Quỳnh Anh, Thuý Ngân, Khả Như, Nam Thư, Hoa hậu Tiểu Vy... cũng đến vào tối muộn trước khi linh cữu mẹ Quỳnh Quỳnh được đưa đi an táng. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã gửi lời cảm tạ vì nhiều đồng nghiệp đã đến để chia buồn với gia đình Trước đó, vào ngày 23/10 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ thông báo mẹ vợ của mình đã qua đời sau thời gian bệnh tật. Do vướng lịch ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm tại một nơi xa, nam diễn viên không thể trở về kịp để cùng Quỳnh Quỳnh lo liệu tang lễ.

Đến ngày 25/10, Lê Dương Bảo Lâm đã về đến nhà sau khi hoàn tất công việc. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, buồn bã của Quỳnh Quỳnh, anh động viên: "Yên tâm nha anh về rồi! Vợ chồng ráng lo cho mẹ nha". Câu nói khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi trước đó, khán giả vốn đã quen với hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm luôn mang đến tiếng cười cho mọi người. Giờ đây, khi người nhà có chuyện, anh vẫn phải giữ được sự mạnh mẽ để làm trụ cột cho gia đình. Lê Dương Bảo Lâm ở bên cạnh, động viên Quỳnh Quỳnh khiến nhiều người xúc động Nhiều người động viên gia đình Lê Dương Bảo Lâm mạnh mẽ vượt qua biến cố Đầu năm 2023, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm đã phải nhập viện sau khi trải qua một cơn đau bụng dữ dội. Theo Lê Dương Bảo Lâm kể lại, mặc dù tình hình sức khỏe không mấy khả quan, mẹ của anh vẫn có lúc bỏ viện để trở về nhà thăm các cháu của mình vì quá nhớ.

Trấn Thành bất ngờ trải lòng về những lỗi lầm trên sóng truyền hình: 'Tôi từng làm đau nhiều người, tôi xin lỗi…' Với chủ đề về nỗi đau trong Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Trấn Thành đã không nói về nỗi đau từng trải mà nhân cơ hội này để gửi lời xin lỗi đến những ai từng bị anh làm tổn thương.

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