Trấn Thành bất ngờ trải lòng về những lỗi lầm trên sóng truyền hình: 'Tôi từng làm đau nhiều người, tôi xin lỗi…'

Với chủ đề về nỗi đau trong Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Trấn Thành đã không nói về nỗi đau từng trải mà nhân cơ hội này để gửi lời xin lỗi đến những ai từng bị anh làm tổn thương.

Vào tối 27/10, tập 12 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 lên sóng. Ngoài ban cố vấn quen thuộc thì khách mời tuần này chính là ca sĩ Quang Dũng. Với chủ đề về nỗi đau, các nghệ sĩ đã có những chia sẻ trước khi chương trình bắt đầu. Ngô Kiến Huy muốn Trấn Thành chia sẻ đầu tiên. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không nói về nỗi đau từng trải mà nhân cơ hội này để gửi lời xin lỗi đến những ai từng bị anh làm tổn thương.

"Nói về nỗi đau là bình thường vì ai trên đời này cũng phải trải qua nỗi đau. Tôi sẽ nói về lỗi lầm của mình, rằng tôi đã từng làm đau nhiều người. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người tôi đã từng vô tình hoặc thậm chí có lúc cố ý làm họ buồn. Nhưng khi bạn bị ai đó trong cuộc sống làm mình buồn, nếu nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn thì sẽ dễ đón nhận mọi thứ, dễ dàng nói chuyện lại với nhau hơn", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành xin lỗi những ai từng bị anh vô tình hoặc cố ý làm tổn thương Sau đó, lần lượt Tóc Tiên, Bích Phương và Ngô Kiến Huy cũng có những trải lòng về nỗi đau trong quá khứ. Với Tóc Tiên, nỗi đau giúp cô có nhiều bài học, hiểu được ngưỡng chịu đựng của mỗi người khác nhau và qua đó học cách cảm thông, thấu hiểu cho những người xung quanh. Còn Bích Phương, nữ ca sĩ chia sẻ sau mỗi biến cố thì đầu tiên phải nhìn nhận lại chính mình và tìm lý do của sự việc, sau đó sẽ tha thứ cho bản thân cũng như ai vô tình hay cố ý làm mình đau.

Trấn Thành đã không nói về nỗi đau từng trải mà nhân cơ hội này để gửi lời xin lỗi đến những ai từng bị anh làm tổn thương Trước đó, vào ngày 29/9, Trấn Thành thực hiện buổi livestream trên trang cá nhân để giao lưu cùng khán giả. Khi nhận được câu hỏi về tin đồn "sắp có em bé", nam nghệ sĩ phủ nhận và chia sẻ lý do chưa có con cùng bà xã Hari Won sau 7 năm chung sống. Trấn Thành cho biết anh và Hari Won có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng 2 vợ chồng còn nhiều hoài bão và thống nhất chưa sinh con thời điểm này. Trấn Thành nhiều lần khẳng định vợ chồng anh chưa có con vì chưa muốn chứ không liên quan đến bệnh tình của vợ Ông xã Hari Won cho biết nuôi một đứa trẻ khôn lớn là chuyện quan trọng, đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh thời gian, tốn nhiều công sức để dạy dỗ. "Khi sinh con sẽ phải dành nhiều thời gian, sự hy sinh, tiền bạc để nuôi con. Một đứa nhỏ lớn lên thành người xấu hay người tốt phụ thuộc vào việc mình nuôi dạy nó. Bây giờ sinh con mà tối ngày mình đi làm, bận rộn, không có thời gian giáo dục con thì đứa con sẽ thiếu thốn nhiều thứ. Chừng nào 2 vợ chồng cảm thấy thực hiện xong hết hoài bão, ước mơ thì chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Đừng ai nói vợ chồng tôi này nọ. Chuyện có con rất dễ, chỉ là muốn hay không thôi. Nói thật là chúng tôi chưa muốn, chúng tôi thống nhất rằng mình vẫn còn trẻ", Trấn Thành bộc bạch. Trấn Thành đưa ra quan điểm các cặp vợ chồng không nên có con chỉ vì chịu áp lực từ ông bà, cha mẹ hay suy nghĩ truyền thống của xã hội. Trấn Thành cũng chia sẻ với khán giả rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình. Cách sống của anh có thể có người hiểu, cũng có người phản đối. Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định anh không đại diện cho bất cứ ai hay bắt ai phải làm theo mình.

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