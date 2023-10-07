Trấn Thành phản bác bình luận tiêu cực của anti-fan: 'Thay vì tấn công người khác thì dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn để lo cho cha mẹ'

Hậu trường 07/10/2023 13:57

Trấn Thành yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng.

Vừa qua, tạo hình "Bác ba Phi" của Trấn Thành trong dự án Đất rừng phương Nam đã gây ra không ít tranh cãi. Một số khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành nhân vật này. Tóc bạc và râu giả của anh cũng bị chê thiếu chân thật.

Trước nhân xét này, Trấn Thành đã từng lên tiếng nói khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu đậm với Mạc Can. Ban đầu, anh ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển, song vẫn quyết định nhận vì thích sự thử thách trong nghề. "Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui, nói dóc như bản cũ, mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này" – Trấn Thành cho biết.

Trấn Thành phản bác bình luận tiêu cực của anti-fan: 'Thay vì tấn công người khác thì dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn để lo cho cha mẹ' - Ảnh 1
Vừa qua, tạo hình "Bác ba Phi" của Trấn Thành trong dự án Đất rừng phương Nam đã gây ra không ít tranh cãi. Một số khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành nhân vật này.

Mới đây, trong một livestream trò chuyện với người hâm mộ, Trấn Thành có phản ứng bất ngờ trước những lời "khịa" của cộng đồng mạng. Theo đó, Trấn Thành khẳng định bản thân biết hết những bình luận tiêu cực về mình tuy nhiên, anh không để tâm đến những điều đó.

"Nói không buồn thì không đúng, còn nói buồn vì các bạn thì tôi không nghĩ thế, tôi đọc lướt qua rồi thôi. Tôi dành thời gian làm việc riêng, ở mãi trong bình luận tiêu cực chắc không làm được gì. Các bạn nói nặng nhẹ đâu khiến người ta tệ đi được" - Trấn Thành bày tỏ.

Trấn Thành phản bác bình luận tiêu cực của anti-fan: 'Thay vì tấn công người khác thì dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn để lo cho cha mẹ' - Ảnh 2
Trấn Thành khẳng định bản thân biết hết những bình luận tiêu cực về mình tuy nhiên, anh không để tâm đến những điều đó

Trấn Thành đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng. "Hãy sống dễ thương một chút, không hợp ý có thể lướt qua, còn lại vui và ủng hộ nhau. Trong cuộc sống, ai có năng lượng vui vẻ thì chuyện hay tự đến. Sống tiêu cực, hằn học không ai dám đến gần mình" - anh nói thêm.

"Bác ba Phi" của Đất rừng phương Nam cho rằng, con người không thể điều khiển người khác theo ý mình. Nam diễn viên chọn cách nói ra không phải để cà khịa lại những người thích nói về mình. "Tôi không có dự định thuyết phục antifan dừng cà khịa mình. Tôi chỉ nói thay vì tấn công và làm người khác buồn thì dành thời gian cho gia đình, kiếm tiền nhiều hơn chút để lo cho cha mẹ, khiến cha mẹ vui hay có thể đi hoàn thiện bản thân mình" - anh nói.

Trấn Thành phản bác bình luận tiêu cực của anti-fan: 'Thay vì tấn công người khác thì dành thời gian kiếm tiền nhiều hơn để lo cho cha mẹ' - Ảnh 3
Trấn Thành đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng

Chia sẻ của Trấn Thành lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. "Lại nói đạo lý, cứ thích tỏ vẻ", "Không buồn sao lại lên tiếng vậy anh?", "Lời nói của Trấn Thành không rực rỡ chút nào''... là một số ý kiến của cộng đồng mạng. Một số khác cho rằng nam diễn viên nói đúng, không thích có thể lướt qua, không quan tâm hay tranh luận để nặng lòng.

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng tranh cãi về những phát ngôn của mình như đời nghệ sĩ khó nuốt, nếm trải hào quang rực rỡ... Tại sự kiện có mặt Ngô Thanh Vân, anh tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng nghề diễn xuất chua chát, Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất ra hồn,...

Trấn Thành thú nhận 'dở' chuyện con cái sau 7 năm về chung nhà với Hari Won: 'Chuyện có con rất quan trọng, phải cân nhắc kĩ'

Trấn Thành thú nhận 'dở' chuyện con cái sau 7 năm về chung nhà với Hari Won: 'Chuyện có con rất quan trọng, phải cân nhắc kĩ'

Chia sẻ của Trấn Thành về chuyện con cái sau 7 năm kết hôn với Hari Won thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành đáp trả antifan MC Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'