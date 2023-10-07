Trấn Thành yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng.

Vừa qua, tạo hình "Bác ba Phi" của Trấn Thành trong dự án Đất rừng phương Nam đã gây ra không ít tranh cãi. Một số khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành nhân vật này. Tóc bạc và râu giả của anh cũng bị chê thiếu chân thật. Trước nhân xét này, Trấn Thành đã từng lên tiếng nói khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu đậm với Mạc Can. Ban đầu, anh ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển, song vẫn quyết định nhận vì thích sự thử thách trong nghề. "Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui, nói dóc như bản cũ, mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này" – Trấn Thành cho biết.

Vừa qua, tạo hình "Bác ba Phi" của Trấn Thành trong dự án Đất rừng phương Nam đã gây ra không ít tranh cãi. Một số khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành nhân vật này. Mới đây, trong một livestream trò chuyện với người hâm mộ, Trấn Thành có phản ứng bất ngờ trước những lời "khịa" của cộng đồng mạng. Theo đó, Trấn Thành khẳng định bản thân biết hết những bình luận tiêu cực về mình tuy nhiên, anh không để tâm đến những điều đó. "Nói không buồn thì không đúng, còn nói buồn vì các bạn thì tôi không nghĩ thế, tôi đọc lướt qua rồi thôi. Tôi dành thời gian làm việc riêng, ở mãi trong bình luận tiêu cực chắc không làm được gì. Các bạn nói nặng nhẹ đâu khiến người ta tệ đi được" - Trấn Thành bày tỏ.

Trấn Thành khẳng định bản thân biết hết những bình luận tiêu cực về mình tuy nhiên, anh không để tâm đến những điều đó Trấn Thành đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng. "Hãy sống dễ thương một chút, không hợp ý có thể lướt qua, còn lại vui và ủng hộ nhau. Trong cuộc sống, ai có năng lượng vui vẻ thì chuyện hay tự đến. Sống tiêu cực, hằn học không ai dám đến gần mình" - anh nói thêm. "Bác ba Phi" của Đất rừng phương Nam cho rằng, con người không thể điều khiển người khác theo ý mình. Nam diễn viên chọn cách nói ra không phải để cà khịa lại những người thích nói về mình. "Tôi không có dự định thuyết phục antifan dừng cà khịa mình. Tôi chỉ nói thay vì tấn công và làm người khác buồn thì dành thời gian cho gia đình, kiếm tiền nhiều hơn chút để lo cho cha mẹ, khiến cha mẹ vui hay có thể đi hoàn thiện bản thân mình" - anh nói. Trấn Thành đồng thời yêu cầu cộng đồng mạng có thể lướt qua nếu không thích, không quan tâm để khỏi nhọc lòng Chia sẻ của Trấn Thành lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. "Lại nói đạo lý, cứ thích tỏ vẻ", "Không buồn sao lại lên tiếng vậy anh?", "Lời nói của Trấn Thành không rực rỡ chút nào''... là một số ý kiến của cộng đồng mạng. Một số khác cho rằng nam diễn viên nói đúng, không thích có thể lướt qua, không quan tâm hay tranh luận để nặng lòng. Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng tranh cãi về những phát ngôn của mình như đời nghệ sĩ khó nuốt, nếm trải hào quang rực rỡ... Tại sự kiện có mặt Ngô Thanh Vân, anh tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng nghề diễn xuất chua chát, Việt Nam không có trường đào tạo diễn xuất ra hồn,...

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