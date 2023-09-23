Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận

Hậu trường 23/09/2023 14:15

Vừa qua, dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam tung trailer chính thức, trong đó phân cảnh diễn xuất của Trấn Thành với vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến với vai Võ Tòng gây chú ý.

Vừa qua, dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam tung trailer chính thức, trong đó phân cảnh diễn xuất của Trấn Thành với vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến với vai Võ Tòng gây chú ý.

Theo đó, Trấn Thành đảm nhận vai bác Ba Phi, nổi danh nhờ những câu chuyện hấp dẫn về vùng đất phương nam. Chính vì vậy mà nơi nào có bác Ba Phi, nơi đó sôi nổi những chuyện phiếm quanh chén trà chung rượu và cũng sục sôi tình yêu quê hương.

Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận - Ảnh 1
Khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành bác Ba Phi

 

Trong trailer, Trấn Thành thể hiện diễn xuất qua câu thoại: "Dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình, đất trời sẽ che chở cho chúng ta". Ở một phân đoạn khác, bác Ba Phi quát nhóm lính đang chĩa súng vào người dân với thái độ phẫn nộ.

Một số khán giả đánh giá Trấn Thành còn khá trẻ để hóa thân thành bác Ba Phi - vai gắn liền với nghệ sĩ Mạc Can trong phim truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Tóc bạc và râu giả của anh cũng bị chê thiếu chân thật.

Trấn Thành đã từng lên tiếng nói khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu đậm với Mạc Can. Ban đầu, anh ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển, song vẫn quyết định nhận vì thích sự thử thách trong nghề.

"Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui, nói dóc như bản cũ, mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này" – Trấn Thành cho biết.

Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận - Ảnh 2
Trấn Thành đã từng lên tiếng nói khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu đậm với Mạc Can

 

Về phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh cho biết khi tuyển diễn viên, anh chỉ chú trọng vào năng lực diễn xuất, không quan tâm đến độ tuổi vì đã có bộ phận hóa trang lo. Anh tiết lộ: "Ngoài Trấn Thành, tôi cũng không biết nghĩ đến ai để diễn vai này". Đạo diễn cũng mong khán giả sẽ đón nhận vai diễn này theo một khía cạnh khác và không so sánh với bản phim trước.

Với tạo hình của Võ Tòng, không còn là chàng thư sinh trắng trẻo, khó mà nhận ra Mai Tài Phến với bộ dạng xù xì gai góc và những pha chiến đấu cùng lính Tây. Đồng thời, tình tiết Võ Tòng bị lính Tây bắt và hành hình công khai làm dấy lên sự tò mò, liệu người anh hùng Võ Tòng huyền thoại lại dễ dàng dừng bước trước bè lũ thực dân?

Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận - Ảnh 3
 Không còn là chàng thư sinh trắng trẻo, khó mà nhận ra Mai Tài Phến với bộ dạng xù xì gai góc của nhân vật Võ Tòng

 

Cũng như vai bác Ba Phi của Trấn Thành, nhân vật Võ Tòng của Mai Tài Phến nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, có một khán giả bức xúc: “Có phải vì diễn viên đẹp trai, lãng tử nên hóa trang anh thành người tiền sử vậy sao. Trong truyện của Đoàn Giỏi, Võ Tòng có sẹo, mắt hoắm sâu, trắng dã, ở trần mặc quần kaki của lính Pháp, khuôn mặt vừa khắc khổ vừa uy nghiêm, toát lên hào khí anh hùng hào sảng của đất phương Nam… không hề có chi tiết nhìn dơ, tóc tai bù xù như thế này”.

Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận - Ảnh 4
Mai Tài Phến cho biết anh nỗ lực mang đến cho khán giả một vai diễn tốt nhất có thể và anh hy vọng vai diễn của mình sẽ thuyết phục mọi người khi lên phim

 

Trước đó, trong buổi họp báo, Mai Tài Phến cũng từng lên tiếng khi bị khán giả chê bai vì ngoại hình thư sinh, không phù hợp vai Võ Tòng. Tuy nhiên, anh nói ban đầu cũng không nghĩ mình được đạo diễn chọn cho vai diễn này. Dù thế, khi thể hiện trên phim, anh nỗ lực mang đến cho khán giả một vai diễn tốt nhất có thể. Sau khi phim ra mắt, anh hy vọng vai diễn của anh sẽ thuyết phục mọi người.

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