Trấn Thành thú nhận 'dở' chuyện con cái sau 7 năm về chung nhà với Hari Won: 'Chuyện có con rất quan trọng, phải cân nhắc kĩ'

Mới đây, ngày 29/9, Trấn Thành bất ngờ tổ chức buổi livestream trên trang cá nhân để giao lưu cùng khán giả. Đáng chú ý trong đó, khi nhận được câu hỏi về tin đồn "sắp có em bé", nam nghệ sĩ đã vội lên tiếng phủ nhận và chia sẻ lý do chưa có con cùng bà xã Hari Won sau 7 năm chung sống.

Ông xã Hari Won cho biết nuôi một đứa trẻ khôn lớn là chuyện quan trọng, đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh thời gian, tốn nhiều công sức để dạy dỗ. "Khi sinh con sẽ phải dành nhiều thời gian, sự hy sinh, tiền bạc để nuôi con. Một đứa nhỏ lớn lên thành người xấu hay người tốt phụ thuộc vào việc mình nuôi dạy nó. Bây giờ sinh con mà tối ngày mình đi làm, bận rộn, không có thời gian giáo dục con thì đứa con sẽ thiếu thốn nhiều thứ.

Chừng nào 2 vợ chồng cảm thấy thực hiện xong hết hoài bão, ước mơ thì chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Đừng ai nói vợ chồng tôi này nọ. Chuyện có con rất dễ, chỉ là muốn hay không thôi. Nói thật là chúng tôi chưa muốn, chúng tôi thống nhất rằng mình vẫn còn trẻ" - Trấn Thành bộc bạch.

Diễn viên Bố già đưa ra quan điểm các cặp vợ chồng không nên có con chỉ vì chịu áp lực từ ông bà, cha mẹ hay suy nghĩ truyền thống của xã hội. "Ai mê con nít thì hãy sinh con, còn chỉ để có con theo thói quen, theo công thức "thành gia lập thất rồi có con" thì tôi khuyên là đừng. Chuyện có con rất quan trọng, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cha mẹ phải cho con ra đời đúng thời điểm khi tinh thần sẵn sàng để con được hạnh phúc, đừng sinh con để rồi con phải khổ" - anh cho hay.

Trấn Thành cũng chia sẻ với khán giả rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình. Cách sống của anh có thể có người hiểu, cũng có người phản đối. Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định anh không đại diện cho bất cứ ai hay bắt ai phải làm theo mình.

"Trên đời này 9 người 10 ý. Đã là nghệ sĩ thì phải hiểu là ai cũng sẽ có ý kiến khác nhau về mình. Đây chỉ là cách nghĩ của tôi, không có chuẩn mực đúng sai. Ai hiểu thì tôi cảm ơn, ai không đồng tình thì thôi, đừng nói nặng tội nghiệp tôi" - Trấn Thành nói thêm.

Về phía Hari Won, trước đó, nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ lý do chưa thể có con với Trấn Thành. Cô cho biết đời sống hôn nhân của mình và Trấn Thành êm ả, nhẹ nhàng. Cả 2 vợ chồng cũng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

"Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới” - Hari Won nghẹn ngào. Hari Won thấy may mắn bởi lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và chở che mình.