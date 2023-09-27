Mới đây, nhân ngày Tổ nghiệp ngành sân khấu, Uyển Ân đã cùng Trấn Thành và hội bạn nghệ sĩ thân thiết đến đền thờ Tổ 100 tỷ của NS Hoài Linh để dâng hoa và lễ vật.

Đầu năm 2023, diễn viên Uyển Ân - em gái Trấn Thành gây ấn tượng với vai diễn trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, Uyển Ân nhận được thành quả tích cực về sự nghiệp diễn xuất. Dù có anh trai và chị dâu nổi tiếng nhưng Uyển Ân tự đi lên bằng thực lực bản thân chứ không cậy nhờ vào người nhà. Đầu năm 2023, diễn viên Uyển Ân - em gái Trấn Thành gây ấn tượng với vai diễn trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ Mới đây, nhân ngày Tổ nghiệp ngành sân khấu, Uyển Ân đã cùng Trấn Thành và hội bạn nghệ sĩ thân thiết đến đền thờ Tổ 100 tỷ của NS Hoài Linh để dâng hoa và lễ vật. Đáng chú ý, trong lần lộ diện này, Uyển Ân bất ngờ thay đổi kiểu tóc ngắn và diện đồ cá tính trông rất khác lạ. Nhiều khán giả dự đoán có thể đây là tạo hình phim sắp tới mà nữ diễn viên tham gia. Vì vậy, nhân cơ hội này, cô diện đến cúng Tổ nghiệp mong muốn nhận được nhiều may mắn trong dự án tới.

Trong lần lộ diện này, Uyển Ân bất ngờ thay đổi kiểu tóc ngắn và diện đồ cá tính trông rất khác lạ Sự xuất hiện của Quỳnh Lý - bạn trai tin đồn Uyển Ân chung khung hình cũng lần nữa khẳng định tin đồn hẹn hò của cả 2 là có cơ sở. Trước đó, Quỳnh Lý và Huỳnh Uyển Ân liên tục bị soi ra loạt chi tiết từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay đi chung tại nhiều sự kiện thế nhưng cả hai đều giữ im lặng và không lên tiếng về vấn đề trên. Điển hình vào tháng 4/2022, cặp đôi đều check-in tại Đà Lạt. Có nhiều bằng chứng khiến cư dân mạng cho rằng Uyển Ân và Quỳnh Lý đang có mối quan hệ đặc biệt. Sự xuất hiện của Quỳnh Lý - bạn trai tin đồn Uyển Ân chung khung hình cũng lần nữa khẳng định tin đồn hẹn hò của cả 2 là có cơ sở Chia sẻ với truyền thông về tin đồn hẹn hò với Uyển Ân, Quỳnh Lý từng bày tỏ: "Tình yêu là chuyện hai người nên tôi muốn chỉ có hai người biết. Tôi nghĩ lỡ như có chuyện không hay, người đau khổ cũng là hai chúng tôi. Tôi không muốn có thêm nhiều người khác cùng buồn và cùng làm tổn thương nhau nhiều hơn. Tôi không muốn sự tổn thương đó được nhân rộng nên nghĩ chỉ hai người biết là được".

Trước đó, Quỳnh Lý và Huỳnh Uyển Ân liên tục bị soi ra loạt chi tiết từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay đi chung tại nhiều sự kiện Uyển Ân từng nêu rõ quan điểm rằng cô sẽ không công khai nhưng cũng không giấu diếm chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nữ diễn viên cho biết sợ gặp nhiều phiền phức và những ồn ào không đáng có như anh trai: "Tôi không công khai vì sợ phiền. Giống như anh Thành cũng từng công khai, sau này cứ mỗi dịp lễ hay đến ngày Valentine là đều bị đào lại những bài đăng cũ. Tôi nghĩ là mình đi làm, mọi người nên biết đến những sản phẩm và những vai diễn của mình, chứ đừng quan tâm đến chuyện tình cảm quá. Tôi ngại lắm".

Lộ diện tạo hình của Trấn Thành và Mai Tài Phến trong trailer Đất Rừng Phương Nam, dân tình khó lòng đón nhận Vừa qua, dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam tung trailer chính thức, trong đó phân cảnh diễn xuất của Trấn Thành với vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến với vai Võ Tòng gây chú ý.

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