Một chi tiết được ghi lại trên thảm đỏ giữa Hoa hậu Thuỳ Tiên và vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Tối ngày 8/10, lễ trao giải Asian Content Awards & Global OTT Awards thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Busan được diễn ra với sự quy tụ của dàn sao châu Á đình đám tham dự như "ác nữ" Lim Ji Yeon, Nancy (MOMOLAND), Kha Chấn Đông, Lý Canh Hy, Rikako Yagi, Kim Min Ha, Jun (SEVENTEEN),... Ngoài ra, màn lộ diện đầy bất ngờ của dàn sao Việt gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Trấn Thành - Hari Won cũng thu hút sự chú ý không kém. Màn lộ diện đầy bất ngờ của dàn sao Việt gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Trấn Thành - Hari Won tại lễ trao giải Asian Content Awards & Global OTT Awards thu hút sự chú ý không kém Tuy nhiên, một chi tiết được ghi lại trên thảm đỏ giữa Hoa hậu Thuỳ Tiên và vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đang là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi cả 3 được giới thiệu để cùng bước lên thảm đỏ thì Trấn Thành có thái độ khác lạ đối với Thuỳ Tiên.

Vợ chồng Trấn Thành bước vào thảm đỏ đầu tiên, tiếp đến là Hoa hậu Thuỳ Tiên. Tuy nhiên khi nàng hậu vừa bước đến đứng bên cạnh Trấn Thành thì nam danh hài lập tức kéo vợ di chuyển đến một vị trí khác Theo đoạn clip gây lại, vợ chồng Trấn Thành bước vào thảm đỏ đầu tiên, tiếp đến là Hoa hậu Thuỳ Tiên. Tuy nhiên khi nàng hậu vừa bước đến đứng bên cạnh Trấn Thành thì nam danh hài lập tức kéo vợ di chuyển đến một vị trí khác. Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, Thuỳ Tiên cũng lộ vẻ lúng túng, "sượng trân" và vội vàng bước theo sau Trấn Thành.

Đến khi đã yên vị để chuẩn bị chụp ảnh, Trấn Thành liền có hành động kéo Hari Won về phía Thuỳ Tiên còn bản thân lùi về sau Đến khi đã yên vị để chuẩn bị chụp ảnh, Trấn Thành liền có hành động kéo Hari Won về phía Thuỳ Tiên còn bản thân lùi về sau. Trong suốt quá trình này, Trấn Thành không tương tác với Hoa hậu Thuỳ Tiên. Một bộ phận netizen cho rằng Thuỳ Tiên luôn đi sau lưng Trấn Thành – Hari Won một cách rất lạc lõng, nhóm nghệ sĩ không trò chuyện hay nhìn nhau trong suốt quá trình tham dự tham đỏ sự kiện quốc tế.

Hari Won lên tiếng giải thích rằng: “Tôi thì thấy Tiên đẹp quá nên tôi né để khỏi có cơ hội so sánh. Mà chồng tôi thương tôi, cho tôi vào trong để không bị tuột ra ngoài” Tuy nhiên, một số khác đã lên tiếng bênh vực Trấn Thành và cho rằng nam Mc di chuyển sau khi nhận tín hiệu từ ekip sự kiện. Lúc này, Thuỳ Tiên vô tình bước tới nên mới tạo ra khoảnh khắc ngỡ như là “bơ” nhau. Hoa hậu Thuỳ Tiên diện bộ đầm lộng lẫy, khoe sắc rạng rỡ ở lễ trao giải Trước hành động đang gây tranh cãi của chồng, trưa 9/10, Hari Won cũng lên tiếng giải thích rằng: “Tôi thì thấy Tiên đẹp quá nên tôi né để khỏi có cơ hội so sánh. Mà chồng tôi thương tôi, cho tôi vào trong để không bị tuột ra ngoài”. Như vậy, không phải vì thái độ khó chịu mà do Trấn Thành muốn vợ đứng cạnh Thuỳ Tiên trong khung ảnh nên mới có khoảnh khắc anh lùi lại phía sau và hoán đổi vị trí cho vợ thế kia.

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