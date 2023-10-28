Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất

Hậu trường 28/10/2023 05:00

Vượt qua nhiều thăng trầm, "Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai hiện có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và con trai.

 

Hiền Mai tên thật là Trần Hiền Mai, sinh năm 1966 tại Hà Nội, trong một gia đình nghèo, khó khăn. Cha mẹ Hiền Mai là nhà báo và nhà văn nên cô sớm tiếp thu văn hóa, nghệ thuật và được giáo dục đến nơi đến chốn. Sau này, gia đình nữ diễn viên chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Đây là điều kiện lớn giúp cô đến với nghệ thuật.

Vì hoàn cảnh gia đình nên Hiền Mai từ nhỏ đã sống tự lập, mới lớp 10 cô đã xin đi làm công nhân, bưng bê, phụ bàn… để đỡ đần gia đình. Do ảnh hưởng từ cha mẹ nên cô ước mơ trở thành giáo viên và từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm TPHCM.

Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất - Ảnh 1
Hiền Mai nghe theo và đi làm mẫu ảnh. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô

 

Sau khi tốt nghiệp, Hiền Mai đi dạy tiếng Nga nhưng vì ngôn ngữ này không còn được ưa chuộng nên cô phải kiếm thêm những công việc khác để có thu nhập.

Nhờ vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to và khuôn mặt hiền thục, rạng rỡ, Hiền Mai nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng. Vào thập niên 1990, tên tuổi của cô phủ sóng khắp Việt Nam, qua các tấm lịch treo tường, băng rôn, bìa sổ lưu bút, pano... Và cũng nhờ vẻ đẹp thuần khiết ấy, Hiền Mai lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và được mời đi đóng phim.

Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất - Ảnh 2
Sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng mái tóc suôn dài đặc trưng, Hiền Mai là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90

Hiện tại, ở tuổi 55, Hiền Mai có cuộc sống viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất, Tony Nguyễn vừa tài giỏi, vừa khôi ngô tuấn tú. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, con trai Hiền Mai du học tại Mỹ. Vì quá thương con, Hiền Mai quyết định gác lại sự nghiệp để sang Mỹ, song hành cùng con trong quãng thời gian học tập nơi xứ người.

Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất - Ảnh 3
Vợ chồng Hiền Mai từng có lúc muốn chia tay. Tuy nhiên, vì cảm thấy còn duyên nợ và đặt nền tảng gia đình, con cái lên hàng đầu, cả hai gạt đi những mâu thuẫn

 

Theo Hiền Mai, một ngày của nữ diễn viên cũng bình thường như mọi người, ngủ tới trưa thì dậy nấu ăn, rửa chén. Nhà có máy rửa chén nên nhàn lắm. Cứ 2, 3 giờ chiều ra vườn tưới cây. Nữ diễn viên siêng tưới cây nhất vì vừa tưới vừa hái trái cây chín ăn, rất đã. Chiều tối, lại nấu ăn rửa chén, nếu không có hứng thì ra nhà hàng ăn. Nói chung, hiện tại, cô chủ yếu vẫn chỉ ăn uống, ngủ nghỉ và chơi với con.

Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất - Ảnh 4Đời tư ít ai biết của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai: Vẻ đẹp bất chấp thời gian, viên mãn bên chồng và cậu con trai duy nhất - Ảnh 5
Hiền Mai tạm gác công việc ở Việt Nam, qua Mỹ để chăm con trai Tony khi con du học

Khi qua Mỹ, nữu diễn viên và con trai ở nhờ nhà người quen, hay nói đúng hơn là nhà một người em kết nghĩa. Hai em kết nghĩa rất tốt và dễ thương, chăm sóc Hiền Mai và Tony rất chu đáo, thường xuyên mua yến, mua gà ác tiềm cho cô vì biết cô thích. 

Bên cạnh đó, trong tương lai, Hiền Mai sẽ định cư ở Mỹ nhưng vẫn đi về giữa hai đất nước. Hiền Mai dự kiến sau Tết sẽ mua nhà ở Mỹ để con yên tâm học tập và gia đình cũng có chỗ ở thoải mái. Tuy nhiên, nữ diễn viên tâm sự: "Tương lai, chắc chắn chồng tôi cũng sẽ qua Mỹ với vợ con nhưng chúng tôi sẽ đi về giữa hai nơi, chứ không tính ở Mỹ luôn. Thật sự, không đâu vui bằng Việt Nam. Tháng 10 tôi về Việt Nam để chuẩn bị làm chương ca nhạc Quê hương biển gọi lần thứ 6 ở Nhà hát Hòa Bình vào ngày 9/12 nhằm gây quỹ "Nâng bước tương lai giúp học sinh sinh viên nghèo". Tôi cũng có vài show khác mời".

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