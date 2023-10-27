Shark Bình vỗ về vợ bầu đang ốm nghén nặng, nhan sắc Phương Oanh khiến hội chị em mê mẩn!

Phương Oanh chia sẻ đang mang bầu con khoảng hai tháng, hiện tĩnh dưỡng ở nhà, hạn chế công việc vì ốm nghén.

Trước thềm ngày cưới vào đầu tháng 11 tới đây, Phương Oanh đã thông báo tin vui mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình. Theo đó nữ diễn viên chia sẻ đang mang bầu con khoảng hai tháng, hiện tĩnh dưỡng ở nhà, hạn chế công việc vì ốm nghén. Trước thềm ngày cưới vào đầu tháng 11 tới đây, Phương Oanh đã thông báo tin vui mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình Trên trang cá nhân, cặp đôi không chia sẻ quá nhiều hình ảnh như trước kia. Cho đến mới đây nhất, Shark Bình bất ngờ đăng ảnh vợ bầu trên story cá nhân. Kèm theo đó, vị doanh nhân còn gắn nhạc là bài Nụ cười em là nắng (GreenD x DXP) với lyrics ngọt ngào dành cho vợ: “Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng. Vội đem yêu thương phải chăng đã lỡ vấn vương mây ngàn. Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này Suy tư ngất ngây đêm ngày…”.

Shark Bình bất ngờ đăng ảnh vợ bầu trên story cá nhân. Kèm theo đó, vị doanh nhân còn gắn nhạc là bài Nụ cười em là nắng (GreenD x DXP) Trong hình ảnh, mặc dù không lên đồ sang chảnh hay make up cầu kì nhưng nhan sắc của mẹ bầu Phương Oanh khiến dân tình hết lời khen ngợi. Dù hiện có tăng cân hơn so với trước đây nhưng các đường nét khuôn mặt cô vẫn sắc sảo, không bị "vỡ nét". Khán giả nhận xét Phương Oanh ngày càng dịu dàng hơn. Dù hiện có tăng cân hơn so với trước đây nhưng các đường nét khuôn mặt cô vẫn sắc sảo, không bị "vỡ nét" Trước đó, Phương Oanh có động thái đầu tiên nhắc về hành trình mang bầu con đầu lòng. Cô cho biết: “Dù vật vã với những cơn nghén dai dẳng nhưng mỗi lần đi kiểm tra nghe bác sĩ nói: ‘Tốt lắm, rất tốt’ là mọi mệt mỏi như tan biến hết. Vậy mới nói chỉ cần em bé khoẻ thôi, mệt mấy mẹ cũng chịu được! Các mom nhỉ? Hihi”.

Dòng tâm trạng ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè thân thiết và người hâm mộ. Ai nấy đều chúc cô có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé bình an chào đời. Phương Oanh có động thái đầu tiên nhắc về hành trình mang bầu con đầu lòng. Cô cho biết: “Dù vật vã với những cơn nghén dai dẳng nhưng mỗi lần đi kiểm tra nghe bác sĩ nói: ‘Tốt lắm, rất tốt’ là mọi mệt mỏi như tan biến hết..." Mẹ bầu Phương Oanh cũng được ông xã yêu chiều khi vừa có chuyến đi nghỉ mát trên du thuyền. Chia sẻ với diễn viên Thanh Hương, Phương Oanh cho biết gần 2 tháng rồi mới được đi chơi xa. Trong hình ảnh đăng tải, mẹ bầu chọn váy ren với kiểu dáng cổ cao kín đáo, phom dáng suông rộng, che kĩ vòng hai. Mẹ bầu Phương Oanh cũng được ông xã yêu chiều khi vừa có chuyến đi nghỉ mát trên du thuyền Dù trước đây chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình đã nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng giờ đây cả 2 đã chứng minh hạnh phúc của riêng mình. Shark Bình cũng không ít lần thể hiện sự hạnh phúc khi khoe những bữa cơm nhà do chính tay Phương Oanh chuẩn bị. Hay nam doanh nhân không ngần ngại nịnh vợ trên trang cá nhân, đưa cô đi du lịch nghỉ dưỡng. Có thể thấy, cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc.

Phương Oanh có chia sẻ đầu tiên về hành trình mang thai con đầu lòng, dù cơn nghén vật vã vẫn thấy hạnh phúc vì điều này! Dòng tâm trạng ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè thân thiết và người hâm mộ. Ai nấy đều chúc cô có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé bình an chào đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-vo-ve-vo-bau-ang-om-nghen-nang-nhan-sac-phuong-oanh-khien-hoi-chi-em-me-man-626798.html