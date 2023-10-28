Hà Tăng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lương Mạnh Hải, tiết lộ điều đặc biệt này mỗi khi gặp nhau

Trong ngày sinh nhật của người bạn thân thiết, Tăng Thanh Hà đã đăng tải khung ảnh vô cùng thân thiết bên Lương Mạnh Hải.

Lương Mạnh Hải được biết đến là gương mặt quen thuộc mà nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình ăn khách. Đã qua nhiều năm nhưng đến nay, nam diễn viên vẫn luôn sở hữu ngoại hình vượt trội, vẻ điển trai ngút ngàn khiến bao nhiêu chị em phải mê đắm. Đặc biệt, nam diễn viên cũng luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều sao trong làng giải trí Việt, đặc biệt có Tăng Thanh Hà. Trên trang cá nhân mới đây, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải hình ảnh kèm lời chúc mừng Lương Mạnh Hải nhân ngày sinh nhật tuổi 42 của anh, và không quên đính kèm chia sẻ: "Lúc nào cũng vui và hạnh phúc nhé anh".

Hà Tăng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lương Mạnh Hải Nữ diễn viên còn tiết lộ kho ảnh trong điện thoại chứa đầy hình chụp chung với Lương Mạnh Hải khi hai anh em đón sinh nhật cùng nhau. Cả 2 cũng đã chụp rất nhiều tấm hình hệt như các hội bạn thân mỗi khi gặp nhau và sau đó chỉ đăng tải vài tấm ảnh đẹp nhất. Đồng thời, nữ diễn viên cũng hài hước nói: "Chúng mình gặp nhau ít có chụp hình lắm". Cả 2 cũng đã chụp rất nhiều tấm hình hệt như các hội bạn thân mỗi khi gặp nhau và sau đó chỉ đăng tải vài tấm ảnh đẹp nhất Trong ngày sinh nhật của mình, Lương Mạnh Hải cũng đã đăng tải một khung ảnh vô cùng điển trai, đồng thời đính kèm chia sẻ than thở về mốc tuổi mới: "Bước qua tuổi đau lòng. Bước vào tuổi đau lưng".

Bên cạnh khoảnh khắc thân thiết của hai anh em, nhiều cư dân mạng còn dành lời khen cho ngoại hình không già của Lương Mạnh Hải. Lương Mạnh Hải cũng đăng tải hình ảnh trong ngày sinh nhật của mình Ở độ tuổi tứ tuần, nam diễn viên vẫn chẳng khác biệt là bao so với thời đóng "Bỗng dưng muốn khóc" cùng Tăng Thanh Hà. Hiện tại, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đều đang có cuộc sống hạnh phúc. Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải ít tham gia vào các dự án phim với tư cách diễn viên. Thay vào đó, anh thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất phim và gặt hái thành công nhất định. Nam diễn viên rất kín tiếng nên đời tư của anh khiến khán giả tò mò. Trên mạng xã hội, Lương Mạnh Hải chỉ cập nhật cuộc sống độc thân vui vẻ, lành mạnh.

Hai diễn viên khiến nhiều người trầm trồ vì vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật Trong khi đó, Tăng Thanh Hà được biết đến là con dâu của tập đoàn nghìn tỷ. Bản thân nữ diễn viên cũng thành công khi bước vào lĩnh vực kinh doanh với nhiều nhà hàng và thương hiệu thời trang. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình êm ấm bên ông xã Louis Nguyễn và 3 nhóc tỳ của Hà Tăng cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà viết thư tay tặng Thanh Hằng, nội dung gây xúc động Trên trang cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng cảm ơn diễn viên Tăng Thanh Hà đã gửi quà cưới và tự tay viết thiệp chúc mừng cô trước hôn lễ.

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