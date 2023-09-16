Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ

Hậu trường 16/09/2023 08:30

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc con trai đã làm một hành động ga lăng dành cho cô khiến netizen ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà là một trong những ‘ngọc nữ’ của màn ảnh Việt. Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn, Hà Tăng còn được quan tâm khi kết hôn và có hạnh phúc gia đình viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn.

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà có hạnh phúc gia đình viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn và các con

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cô được con trai xách hết đồ khi cùng đi với nhau: "Cùng đi tập thể dục mà có bao nhiêu đồ để anh dọn, anh xách hết. Nàng cứ thế đủng đỉnh mà đi".

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 2Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 3Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 4

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 5
Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc cô được con trai xách hết đồ khi cùng đi với nhau

 

Dù mới nhỏ tuổi, con trai của Tăng Thanh Hà đã rất ga lăng, hệt như người lớn khiến ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Có thể thấy, ‘ngọc nữ’ luôn nhận về tình cảm đong đầy, ngọt ngào không chỉ từ phía con trai mà còn ở phía ông xã Louis Nguyễn.

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 6
Tăng Thanh Hà luôn nhận về tình cảm đong đầy, ngọt ngào không chỉ từ phía con trai mà còn ở phía ông xã Louis Nguyễn

 

Trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày, vợ chồng ‘ngọc nữ’ đều như ‘hình với bóng’. Ông xã của Tăng Thanh Hà cũng khiến không ít người phụ nữ ghen tị với nữ diễn viên bởi sau hơn 10 năm bên nhau, anh vẫn ân cần chăm sóc vợ, tình cảm với vợ một cách công khai tại các sự kiện. Trang cá nhân của nam doanh nhân cũng ngập tràn hình ảnh về vợ.

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 7
Trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày, vợ chồng Tăng Thanh Hà đều như ‘hình với bóng’

 

Sau nhiều năm hôn nhân, cặp đôi đón 3 ‘trái ngọt’ đủ nếp đủ tẻ. Theo đó, Tháng 4/2015, vợ chồng cô hạnh phúc đón chào con trai đầu lòng, bé Richard Nguyễn. Hai năm sau vào tháng 3/2017, ngọc nữ sinh bé gái Chloe Nguyễn. Cuối năm 2021, cô sinh con trai Mason.

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 8
Gia đình 5 người của nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn

 

Còn nhỏ tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã làm một hành động ga lăng dành cho mẹ khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh 9
Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của các con nhưng đều giấu mặt

 

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của các con nhưng đều giấu mặt. Dù sinh ra trong gia đình hào môn nhưng các con của ‘ngọc nữ’ vẫn có những khoảnh khắc giản dị, dễ thương như bao đứa trẻ bình thường khác. Nếu chị 2 Chloe lém lỉnh và hoạt bát, bé út kháu khỉnh và dễ cưng thì còn anh cả Richard càng lớn lại càng trầm tĩnh và luôn thể hiện tình yêu mẹ vô bờ bến, thường xuyên thể hiện sự yêu thương ấm áp dành cho mẹ.

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