Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ

Hậu trường 22/07/2023 14:02

Mới đây, trong chuyến du lịch Nhật Bản, ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà là một trong những ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Việt. Không những thế, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn cùng 3 nhóc tỳ khiến khán giả ngưỡng mộ. Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà đã không còn mặn mà với showbiz, cô lui về để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình.

Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà có cuộc hôn nhân viên mãn với doanh nhân Louis Nguyễn

 

Mới đây, trên trang cá nhân, ông xã của Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh tình tứ đầy ngọt ngào của hai vợ chồng. Được biết, cặp đôi và các con đang có chuyến du lịch tại Nhật Bản. Có thể thấy, hai vợ chồng diện trang phục đơn giản, đầy trẻ trung, năng động. ‘Ngọc nữ’ đã tạo dáng nép vào chồng/ Còn ông xã Tăng Thanh Hà hào hứng tạo dáng bên cạnh vợ với trạng thái vô cùng hạnh phúc khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 2
 Ông xã của Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh tình tứ đầy ngọt ngào của hai vợ chồng

 

Từ ngày về làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà cũng dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô dành nhiều thời gian để vun vén tổ ấm, hỗ trợ nhà chồng và xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. ‘Ngọc nữ’ có thời gian hỗ trợ ông xã Louis Nguyễn trong việc kinh doanh của tập đoàn và sau đó tách ra thực hiện những kế hoạch kinh doanh riêng.

Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 3
Từ ngày làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà chủ yếu vun vén tổ ấm, giúp đỡ chồng kinh doanh

 

Sau 10 năm kết hôn, cặp vợ chồng đình đám đã có 3 nhóc tỳ là Richard - Chloe - Mason. Dù bận rộn, Tăng Thanh Hà cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền - vợ đảm. Cô thường xuyên tự tay chuẩn bị những món ăn ngon cho chồng và các con, dành thời gian cùng học, cùng chơi với hai nhóc tỳ Richard và Chloe, gần đây còn bận rộn hơn khi em bé Mason mới chào đời.

Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 4
 Dù bận rộn, Tăng Thanh Hà cũng làm tròn trách nhiệm của người mẹ hiền - vợ đảm

 

Ông xã Tăng Thanh Hà làm một việc cùng vợ trong chuyến du lịch nước ngoài khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh 5
 Ông xã Tăng Thanh Hà luôn ân cần, chăm sóc, tình cảm với vợ tại các sự kiện

 

Ông xã của Tăng Thanh Hà cũng khiến không ít người phụ nữ ghen tị với nữ diễn viên bởi sau hơn 10 năm bên nhau, anh vẫn ân cần chăm sóc vợ, tình cảm với vợ một cách công khai tại các sự kiện. Trang cá nhân của Louis Nguyễn cũng ngập tràn hình ảnh về vợ.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn vbiz

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