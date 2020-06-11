Không trách mắng, cách vợ chồng Phan Anh xử lý khi con bị điểm kém khiến nhiều phụ huynh nể phục

Phan Anh viết: "Sáng nay, thấy bà xã nhắn kể chuyện hôm qua Bin thi. Bin bảo: Con kém nhất thi viết, kém hơn cả bạn kém nhất. Còn các môn kia thì con rất đỉnh.

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh vừa đăng tải bài viết với chủ đề "áp lực học hành, thi cử". Qua đây, anh chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, cách hai vợ chồng xử lý khi con trai có môn thi điểm kém. Không trách phạt, vợ Phan Anh nhẹ nhàng động viên để con không áp lực.

Bin: Không, phải có điểm yếu chứ! Mới là con người chứ! Cái gì cũng giỏi thì đâu là con người!".

Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của Phan Anh bên các con - Ảnh: FB

Khi nghe vợ kể lại, Phan Anh không buồn phiền mà ngược lại, ông bố trẻ cảm thấy vui vì cách suy nghĩ của con trai. "Mình nghe chuyện mà rất vui! Không phải vì chuyện con có những môn đỉnh, mà vui vì cách con có góc nhìn tích cực, dễ thương, thoải mái, và không bị áp lực về kết quả học tập", anh viết.

Nhân đây, anh cũng kể lại chuyện cách đây nhiều năm khi con gái chỉ được điểm 7. Tuy lúc đầu hơi bối rối, nhưng Phan Anh nhanh chóng động viên để vực lại tinh thần cho con.

Phan Anh chia sẻ: "Ôi, cuối cùng con cũng có điểm 7! Bố chờ điểm 7 này mãi.

- Nhưng điểm 7 là điểm kém, các bạn bảo là dốt mới điểm 7.

- Không sao con ạ. Ngày trước đi học, bố còn có điểm 5, thậm chí có cả điểm 2-3. Bố không thích bị điểm thấp, nhưng có phải cái gì mình cũng giỏi hoặc cái gì mình cũng biết hết được đâu. Học tập cũng như các hoạt động bình thường. Có môn này, có môn kia. Có người giỏi cái này, có người giỏi cái khác. Quan trọng là con đã có cố gắng!".

Anh luôn để các con thoải mái việc học tập, không gây nhiều áp lực - Ảnh: FB

Phan Anh nhận được vô số bình luận đồng tình, hưởng ứng của nhiều phụ huynh khi nói lên suy nghĩ về việc đặt áp lực học tập cho con.

"Với giáo dục, từ khá lâu nhà mình không gây áp lực học tập, thi cử, điểm số với các con. Không chê, không so sánh con với bạn bè. Không khoe khoang thành tích con với nhiều người. Điều cần nhất, theo mình, là xây dựng cho tụi nhỏ trách nhiệm học tập và ý thức tự giác, tự lập", lời khuyên của Phan Anh.

Tổ ấm hạnh phúc của nam MC bên vợ và 3 con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Phan Anh tự hào khi hai vợ chồng đã làm rất tốt việc không tạo áp lực học hành cho con. Nhờ vậy mà 3 nhóc tỳ đều có tâm lý thoải mái trong việc học hành và vui vẻ chia sẻ mọi chuyện với bố mẹ.