Không trách mắng, cách vợ chồng Phan Anh xử lý khi con bị điểm kém khiến nhiều phụ huynh nể phục

Hậu trường 11/06/2020 17:07

Chia sẻ của MC Phan Anh về cách vợ chồng anh giúp con vượt qua áp lực học hành và thi cử nhận được sự đồng tình của nhiều bậc phụ huynh.

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh vừa đăng tải bài viết với chủ đề "áp lực học hành, thi cử". Qua đây, anh chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, cách hai vợ chồng xử lý khi con trai có môn thi điểm kém. Không trách phạt, vợ Phan Anh nhẹ nhàng động viên để con không áp lực.

Phan Anh viết: "Sáng nay, thấy bà xã nhắn kể chuyện hôm qua Bin thi. Bin bảo: Con kém nhất thi viết, kém hơn cả bạn kém nhất. Còn các môn kia thì con rất đỉnh.

Mẹ động viên: Thế mình cố lên nhờ!

Bin: Không, phải có điểm yếu chứ! Mới là con người chứ! Cái gì cũng giỏi thì đâu là con người!".

mc phan anh va ca con
Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của Phan Anh bên các con - Ảnh: FB

Khi nghe vợ kể lại, Phan Anh không buồn phiền mà ngược lại, ông bố trẻ cảm thấy vui vì cách suy nghĩ của con trai. "Mình nghe chuyện mà rất vui! Không phải vì chuyện con có những môn đỉnh, mà vui vì cách con có góc nhìn tích cực, dễ thương, thoải mái, và không bị áp lực về kết quả học tập", anh viết.

Nhân đây, anh cũng kể lại chuyện cách đây nhiều năm khi con gái chỉ được điểm 7. Tuy lúc đầu hơi bối rối, nhưng Phan Anh nhanh chóng động viên để vực lại tinh thần cho con.

Phan Anh chia sẻ: "Ôi, cuối cùng con cũng có điểm 7! Bố chờ điểm 7 này mãi.

- Nhưng điểm 7 là điểm kém, các bạn bảo là dốt mới điểm 7.

- Không sao con ạ. Ngày trước đi học, bố còn có điểm 5, thậm chí có cả điểm 2-3. Bố không thích bị điểm thấp, nhưng có phải cái gì mình cũng giỏi hoặc cái gì mình cũng biết hết được đâu. Học tập cũng như các hoạt động bình thường. Có môn này, có môn kia. Có người giỏi cái này, có người giỏi cái khác. Quan trọng là con đã có cố gắng!".

mc phan anh va ca con 1
Anh luôn để các con thoải mái việc học tập, không gây nhiều áp lực - Ảnh: FB

Phan Anh nhận được vô số bình luận đồng tình, hưởng ứng của nhiều phụ huynh khi nói lên suy nghĩ về việc đặt áp lực học tập cho con.

"Với giáo dục, từ khá lâu nhà mình không gây áp lực học tập, thi cử, điểm số với các con. Không chê, không so sánh con với bạn bè. Không khoe khoang thành tích con với nhiều người. Điều cần nhất, theo mình, là xây dựng cho tụi nhỏ trách nhiệm học tập và ý thức tự giác, tự lập", lời khuyên của Phan Anh.

mc phan anh va ca con 3
Tổ ấm hạnh phúc của nam MC bên vợ và 3 con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

Phan Anh tự hào khi hai vợ chồng đã làm rất tốt việc không tạo áp lực học hành cho con. Nhờ vậy mà 3 nhóc tỳ đều có tâm lý thoải mái trong việc học hành và vui vẻ chia sẻ mọi chuyện với bố mẹ.

Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, MC Phan Anh bất ngờ 'cảm ơn Covid-19' vì điều này

Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, MC Phan Anh bất ngờ 'cảm ơn Covid-19' vì điều này

MC Phan Anh cho rằng, dịch Covid-19 đã giúp mọi người sống chậm lại và tìm ra những giá trị cốt lõi của cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Anh gia đình Phan Anh vợ Phan Anh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026