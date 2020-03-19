Phan Anh góp tiền chống dịch Covid-19, gây tò mò nhất là số tiền

Hậu trường 19/03/2020 16:26

MC Phan Anh đã chuyển tiền ủng hộ chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, con số cụ thể lại bị che đi khiến công chúng tò mò suy đoán.

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ Việt đã quyên góp tiền và kêu gọi mọi người chung tay cùng nhà nước chống dịch. Không đứng ngoài cuộc, MC Phan Anh vừa mới chuyển tiền ủng hộ.

Trên Story Facebook của mình, nam MC công khai tin nhắn chuyển khoản đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, ông bố ba con lại cố ý che đi số tiền cụ thể để tránh bị soi mói. Hành động của Phan Anh càng khiến công chúng tò mò nhiều hơn. Dù vậy, tấm lòng của anh rất đáng được ghi nhận.

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MC Phan Anh ủng hộ chính phủ chống dịch Covid-19 - Ảnh: FB
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Trước đó, nhiều nghệ sĩ bị 'soi' tiền ủng hộ nhiều hay ít. Bởi vậy, hành động của Phan Anh được nhiều người cảm thông - Ảnh: FB

MC Phan Anh từng là nghệ sĩ đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, sau lùm xùm 4 năm trước, ông bố 3 con trở nên kín tiếng hơn. Anh không kêu gọi rầm rộ như trước mà chỉ âm thầm hoạt động từ thiện.

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Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Hà Hồ là những nghệ sĩ đầu tiên quyên góp tiền và thiết bị y tế để chống dịch - Ảnh: FB

Trước Phan Anh, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn đã tài trợ 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm. Số tiền ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, ca sĩ Chi Pu cũng ủng hộ 1 tỷ đồng. Số tiền này được chi cho các thiết bị y tế và 1 phòng áp lực âm được đặt tại Hà Nội. Cô còn quyên góp 5.000 bộ trang phục bảo hộ cho công tác phòng chống dịch. Tất cả đều là tiền túi của giọng ca "Anh ơi ở lại".

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Từ khóa:   Phan Anh dịch Covid-19 Hà Anh Tuấn

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