Liên tục bị 'cà khịa', Phan Anh tuyên bố trao 24 tỷ cho ai chứng minh được mình ăn chặn tiền từ thiện

MC Phan Anh tuyên bố sẽ tặng 24 tỷ đồng cho ai chứng minh được mình ăn chặn tiền từ thiện của bà con dù chỉ 1 đồng.

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần dân mạng dậy sóng với phong trào từ thiện thì MC Phan Anh lại bị gọi tên. Mới đây, khi nhiều sao Việt chung tay giúp đỡ người dân miền Tây bị hạn mặn, và ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn tài trợ 3 phòng áp lực âm chống dịch Covid-19 thì ông bố 3 con lại một lần nữa bị anti-fan "cà khịa". Việc này khiến nam MC vô cùng khó chịu.

Phan Anh nhận rất nhiều bình luận công kích sau sự kiện từ thiện cách đây 4 năm - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Phan Anh đăng tải bài viết thể hiện thái độ khó chịu. Nam MC tuyên bố sẽ tặng 24 tỷ cho người nào chứng minh được anh ăn chặn tiền từ thiện.

Anh viết: "Một lần lên tiếng kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được sự ủng hộ rộng rãi mà các bạn tìm cách đánh mình hết năm này qua năm khác. Cà khịa mình hết sự kiện này qua sự kiện khác. Mình đã giải thích, công bố thông tin đầy đủ cách đây 2 năm nhưng các bạn vẫn giả vờ giấu nhẹm đi, kêu mình làm giàu không khó. Thế thôi mình bày cách làm giàu cho các bạn nhé.

Ai chứng minh mình ăn chặn của bà con dù chỉ 1 đồng vui lòng kiện ra tòa. Đúng mình xin gửi tặng bạn 24 tỷ đồng luôn. Còn nếu sai mình cũng tặng người đó luôn 1 tỷ đồng thay mình đi làm từ thiện tích đức nhé”.

Đây không phải lần đầu Phan Anh lên tiếng về vấn đề này - Ảnh: FB

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, MC Phan Anh vẫn liên tục nhận về những ý kiến thiếu tích cực từ anti-fan.

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