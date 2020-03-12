Động thái của Phillip Nguyễn sau khi em gái nhiễm Covid-19, Hà Tăng vào hưởng ứng nhiệt tình

Hậu trường 12/03/2020 17:33

Hành động của Phillip Nguyễn và diễn viên Tăng Thanh Hà giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Ít ngày qua, thông tin Tiên Nguyễn - em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà đang được cách ly vì dương tính với Covid-19 nhận được sự chú ý từ công chúng. Ngày 9/3 vừa qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng đưa con gái từ Anh về Việt Nam để đảm bảo an toàn và tránh lây lan cho mọi người xung quanh.

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Tiên Nguyễn xét nghiệm dương tính với Covid-19 - Ảnh: Internet

Sau ít ngày em gái về nước và cách ly điều trị, Phillip Nguyễn đã có động thái tích cực. Anh liên tục kêu gọi mọi người giữ gìn sức khỏe, tránh lây lan dịch bệnh. Cụ thể, em chồng Hà Tăng đã đăng tải bài viết bằng tiếng Anh (tạm dịch): "Chúng ta có thể làm được! Việc chính phủ xác định và cách ly thật không phải chuyện dễ dàng nhưng với sự đồng lòng của tất cả người dân Việt Nam, chúng ta sẽ làm được”.

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Nam doanh nhân kêu gọi mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Phillip Nguyễn tiếp tục chia sẻ bài đăng liên quan đến dịch Covid-19 (tạm dịch): "Chắc chắn rồi, bạn có thể sống sót qua đại dịch virus này. Nhưng bạn cũng có thể lây virus cho người khác. Không phải ai cũng khỏe như bạn. Hãy chú ý”.

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Hà Tăng hưởng ứng hành động của Phillip Nguyễn - Ảnh: FB

Động thái của Phillip Nguyễn nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của cộng đồng mạng, trong đó có diễn viên Tăng Thanh Hà.

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Em chồng Hà Tăng chia sẻ sau khi về nước cách ly - Ảnh: FB

Trước đó, Tiên Nguyễn cũng có phản ứng đầu tiên sau ít ngày nhập viện điều trị. Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và lên tiếng trấn an mọi người.

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