Giữa mùa dịch Covid-19, Ngọc Quyên cảm thấy cô đơn nơi xứ người khi con trai sắp về ở với bố

Hậu trường 19/03/2020 11:21

Tuy rất nhớ gia đình nhưng người mẫu Ngọc Quyên không thể về Việt Nam thăm mọi người vì dịch bệnh. Sắp tới, con trai sẽ về ở với bố nên cô càng buồn hơn.

Cuộc sống của cựu người mẫu Ngọc Quyên cũng bị ảnh hưởng không ít vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ. Tuy nhiên bù lại, cô có nhiều thời gian hơn bên cạnh con trai cưng.

"Câu chuyện ngày cúm mẹ con mèo cố thủ ở nhà. Cả nhà hãy bình tĩnh nè, phải nói Cô Vi tới thế là em ở tiệt trong nhà cố thủ. Nhờ thế hai mẹ con bày trò ra chơi. Em khoái quá cười giòn tan.

Dù gì em vẫn mê hơi mẹ lắm. Thôi thì mùa Cô Vi 2 mẹ con mình xem như chậm lại để yêu thương nhau hơn", Ngọc Quyên chia sẻ ít ngày trước.

nguoi mau ngoc quyen va con trai
Vì lo lắng cho sức khỏe của con trai, Ngọc Quyên không về Việt Nam - Ảnh: FB
nguoi mau ngoc quyen va con trai 1
Cuộc sống bình yên của cựu siêu mẫu những ngày qua bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FB

Thế nhưng ít giờ trước, cô đăng tải status tâm sự buồn vì một mình "chống dịch" tại Mỹ. Trong khi nhiều kiều bào hồi hương, chân dài này lại không thể về dù rất nhớ người thân.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên viết: "Ai cũng hồi hương về với gia đình. Thời điểm dịch bệnh ai cũng muốn bên cạnh gia đình, em một mình nơi xứ người chống dịch. Nhớ gia đình người thân nhưng con không về được. Buồn...".

Ngọc Quyên còn cho biết, tuần sau con trai sẽ về ở với bố nên cô cảm thấy cô đơn khi phải ở nhà một mình.

nguoi mau ngoc quyen va con trai 2
Tuần sau con trai về với bố, Ngọc Quyên phải ở nhà một mình - Ảnh: FB 

Dòng chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và cư dân mạng. Mọi người để lại nhiều bình luận động viên Ngọc Quyên, mong cô giữ gìn sức khỏe.

Rộ tin chia tay bạn trai mới vì chưa quên chuyện quá khứ, Ngọc Quyên nói gì?

Rộ tin chia tay bạn trai mới vì chưa quên chuyện quá khứ, Ngọc Quyên nói gì?

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư tin đồn chia tay bạn trai mới sau gần 1 năm gắn bó.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Quyên siêu mẫu Ngọc Quyên dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026