Giữa mùa dịch Covid-19, Ngọc Quyên cảm thấy cô đơn nơi xứ người khi con trai sắp về ở với bố

Tuy rất nhớ gia đình nhưng người mẫu Ngọc Quyên không thể về Việt Nam thăm mọi người vì dịch bệnh. Sắp tới, con trai sẽ về ở với bố nên cô càng buồn hơn.

Cuộc sống của cựu người mẫu Ngọc Quyên cũng bị ảnh hưởng không ít vì dịch Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ. Tuy nhiên bù lại, cô có nhiều thời gian hơn bên cạnh con trai cưng.

"Câu chuyện ngày cúm mẹ con mèo cố thủ ở nhà. Cả nhà hãy bình tĩnh nè, phải nói Cô Vi tới thế là em ở tiệt trong nhà cố thủ. Nhờ thế hai mẹ con bày trò ra chơi. Em khoái quá cười giòn tan.

Dù gì em vẫn mê hơi mẹ lắm. Thôi thì mùa Cô Vi 2 mẹ con mình xem như chậm lại để yêu thương nhau hơn", Ngọc Quyên chia sẻ ít ngày trước.

Vì lo lắng cho sức khỏe của con trai, Ngọc Quyên không về Việt Nam - Ảnh: FB

Cuộc sống bình yên của cựu siêu mẫu những ngày qua bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FB

Thế nhưng ít giờ trước, cô đăng tải status tâm sự buồn vì một mình "chống dịch" tại Mỹ. Trong khi nhiều kiều bào hồi hương, chân dài này lại không thể về dù rất nhớ người thân.

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên viết: "Ai cũng hồi hương về với gia đình. Thời điểm dịch bệnh ai cũng muốn bên cạnh gia đình, em một mình nơi xứ người chống dịch. Nhớ gia đình người thân nhưng con không về được. Buồn...".

Ngọc Quyên còn cho biết, tuần sau con trai sẽ về ở với bố nên cô cảm thấy cô đơn khi phải ở nhà một mình.

Tuần sau con trai về với bố, Ngọc Quyên phải ở nhà một mình - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè và cư dân mạng. Mọi người để lại nhiều bình luận động viên Ngọc Quyên, mong cô giữ gìn sức khỏe.

Rộ tin chia tay bạn trai mới vì chưa quên chuyện quá khứ, Ngọc Quyên nói gì? Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư tin đồn chia tay bạn trai mới sau gần 1 năm gắn bó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-mua-dich-covid-19-ngoc-quyen-cam-thay-co-don-noi-xu-nguoi-khi-con-trai-sap-ve-o-voi-bo-354147.html