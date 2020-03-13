Rộ tin chia tay bạn trai mới vì chưa quên chuyện quá khứ, Ngọc Quyên nói gì?

Cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã chính thức lên tiếng nói rõ thực hư tin đồn chia tay bạn trai mới sau gần 1 năm gắn bó.

Sau khi chia tay chồng bác sĩ Việt kiều, siêu mẫu Ngọc Quyên bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Cô tất bật làm việc để lo cho con trai và mẹ ruột cuộc sống sung túc tại xứ người. Đến tháng 8/2019, nữ siêu mẫu công khai tình yêu mới và nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Công chúng hi vọng đây sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Gần 1 năm sau ly hôn, Ngọc Quyên công khai bạn trai mới - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cô và bạn trai mới đã "đường ai nấy đi". Theo đó, nguyên nhân cả hai không thể tiếp tục gắn bó là vì Ngọc Quyên khó mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân. Một nguyên nhân khác khiến chân dài 8x đưa ra quyết định là vì tình yêu dành cho con trai quá lớn và không thể đón nhận thêm ai khác.

Cô đang sống cùng con trai tại Mỹ và chưa có ý định về nước trở lại Vbiz - Ảnh: FB

Không để người hâm mộ đồn đoán lâu, người mẫu Ngọc Quyên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Trong 1 bài phỏng vấn mới đây, bà mẹ đơn thân cho biết, mối quan hệ với bạn trai đang rất tốt đẹp, mặn nồng. Hiện cả hai đang tập trung cho sự nghiệp để chuẩn bị cho tương lai sau này và chưa có dự định tiến đến hôn nhân.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 32, Ngọc Quyên theo đuổi phong cách sexy, chăm khoe vóc dáng gợi cảm với bikini - Ảnh: FB

Cô từ chối chia sẻ thêm về tình cảm cá nhân vì muốn giữ chuyện này cho riêng mình, không thích bị soi mói.

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