Sau 2 năm ly hôn, cựu người mẫu Ngọc Quyên bất ngờ nhắc đến chồng cũ và nói về chuyện tình cảm hiện tại

Dần bình tâm hơn sau nhiều sóng gió, cựu người mẫu Ngọc Quyên đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại ở Mỹ.

Hậu ly hôn, cựu người mẫu Ngọc Quyên không nhắc nhiều đến chồng cũ. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh để ổn định kinh tế và dành thời gian chăm sóc con trai.

Ngọc Quyên và chồng ly hôn sau 4 năm chung sống - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong 1 bài phỏng vấn mới đây, Ngọc Quyên đã có những trải lòng về cuộc sống của một người mẹ đơn thân tại Mỹ và mối quan hệ với chồng cũ.

Hiện tại, Ngọc Quyên đang có nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh mỹ phẩm online. Đối với nữ người mẫu, cô luôn cho rằng tiền kiếm được bao nhiêu không quan trọng, bởi lẽ điều mà cô quan tâm nhất là con trai.

Thay vì dùng tiền để mua sắm hàng hiệu, Ngọc Quyên sẽ đi du lịch cùng quý tử. Cô thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình: “Quần áo đồ hiệu mua ít cũng được vì tất cả chỉ là bề ngoài, bên trong tâm hồn mới quan trọng hơn bao giờ hết”.

Ngọc Quyên luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ, Ngọc Quyên cho biết cả hai không còn căng thẳng như giai đoạn đầu sau ly hôn. Họ đã bình tâm hơn và luôn cố gắng để con trai không bị tổn thương. Cô cũng mong chồng cũ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Ngọc Quyên chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, Ngọc Quyên cho rằng: “Tình yêu là thứ xa xỉ phẩm làm tất cả phải khổ đau”. Trải qua đổ vỡ, cô không còn tin vào thế giới màu hồng và tự thừa nhận rằng bản thân thích một mình hơn. Chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại, Ngọc Quyên chỉ muốn tập trung vào công việc và chăm sóc con trai.

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên tổ chức sinh nhật ấm áp cho con trai tại Mỹ, chồng cũ vắng mặt Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản, người mẫu Ngọc Quyên cùng con trai cắt bánh, thổi nến mà không có sự xuất hiện của chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-nam-ly-hon-cuu-nguoi-mau-ngoc-quyen-bat-ngo-nhac-den-chong-cu-va-noi-ve-chuyen-tinh-cam-hien-tai-351290.html