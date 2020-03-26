MC Phan Anh cho rằng, dịch Covid-19 đã giúp mọi người sống chậm lại và tìm ra những giá trị cốt lõi của cuộc sống.
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Trên trang cá nhân, MC Phan Anh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái về dịch Covid-19. Ông bố ba con cho rằng, nhờ dịch bệnh mà mọi người mới sống chậm lại, bỏ qua những thứ phù phiếm để cảm nhận và trân trọng hơn giá trị đích thực của cuộc sống.
Phan Anh chia sẻ quan điểm cá nhân: "Cảm ơn Covid-19, mày đã làm nhiều người sống chậm lại, nhận ra những ý nghĩa đích thực của cuộc sống, tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại chứ không phải là cố gắng mệt mỏi vì nhiều thứ phù phiếm trong tương lai!".
Cuối cùng, anh nhấn mạnh: "Vì vậy làm ơn xa những người đã nhận thức được điều đó ra nhé, Corona! Tạm biệt được rồi á".
Dòng trạng thái của nam MC nhận về nhiều bình luận đồng tình từ mọi người. Một số ý kiến của dân mạng: "Corona làm em hiểu rằng, tiền có nhưng tình thân không có nó không có ý nghĩa gì cả", "20 năm nay bạn trai chị đắt sô hiếm khi ăn cơm nhà, giờ ngày 3 bữa ăn ở nhà, khéo chị cũng phải viết tâm thư cảm ơn Corona", "Cho nên mình hãy trân trọng những gì đang có và giữ gìn nó"...
Phan Anh là một trong nhiều nghệ sĩ quyên góp chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, anh giấu số tiền cụ thể để tránh bị dân mạng soi mói và mang ra cân đo với nhiều nghệ sĩ khác. Dù không rõ số tiền là bao nhiêu nhưng việc làm ý nghĩa của ông bố ba con được mọi người ghi nhận.