Sao Việt rảnh rỗi mùa dịch Covid-19, riêng Ốc Thanh Vân vẫn 'đầu bù tóc rối' vì 3 con nhỏ

Hậu trường 26/03/2020 14:38

MC Ốc Thanh Vân tạm ngưng hầu hết các hoạt động nghệ thuật vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Dù vậy, cô vẫn không được thư giãn vì việc học của 3 nhóc tỳ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động văn hóa nghệ thuật đều tạm hoãn. Thời gian này, các nghệ sĩ không chạy show nhiều mà ở nhà tránh dịch. Dù thu nhập giảm, nhưng bù lại mọi người có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, chăm sóc người thân.

Như nhiều đồng nghiệp khác, MC Ốc Thanh Vân cũng ở nhà và dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, vì có 3 con nhỏ đang trong độ tuổi đi học nên nữ diễn viên khá bận rộn khi cho con học online tại nhà.

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Ốc Thanh Vân tâm sự nỗi khổ khi ở nhà chăm 3 con - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân cho biết, cô bận rộn không phút nào rảnh rỗi vì lo một lúc 3 nhóc tỳ. Cô chia sẻ: “Bài vở học online ngập đầu. Khổ quá! Ngày nào cũng in bài cho con. Bài ông Coca chưa xong thì đến bài bà Cola. Bài bà Cola chưa hết thì lại bài ông Coca. Ông lùn Cacao ghen tị sao anh chị có bài mà con không có? Bà ngoại phải tự soạn giáo án cho ông lùn".

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Ngoài giờ học, các bé tha hồ tinh nghịch trong sự quản lý của ba mẹ - Ảnh: FB
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Chồng Ốc Thanh Vân cũng không thoát cảnh bị các con đu bám - Ảnh: FB

Bài viết của nữ MC nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều đồng nghiệp và chị em bỉm sữa tỏ ra đồng cảm với diễn viên Ốc Thanh Vân.

"Tình trạng chung mẹ Ốc ơi! Sau vụ này các mẹ có thêm nghề dạy phụ đạo quá!", "Vâng ạ chị yêu, các bé nhà em cũng vậy... choáng luôn đó chị", "Mẹ là siêu nhân"; "Tình hình này chắc học sinh vẫn chưa đến trường trở lại được"... cô được sự đồng cảm của nhiều chị em chung cảnh ngộ.

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