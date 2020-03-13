Gia Bảo mắng vợ cũ gay gắt, Ốc Thanh Vân khuyên một câu chí lý, ai cũng gật gù đồng ý

Hậu trường 13/03/2020 10:55

Diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người ngao ngán khi hết lần này đến lần khác lên tiếng tố vợ cũ. Mới đây, anh lại tiếp tục đăng đàn chỉ trích Thanh Hiền.

Lùm xùm giữa diễn viên Gia Bảo và Thanh Hiền hậu ly hôn khiến công chúng xôn xao suốt thời gian qua. Dù vợ cũ không một lần lên tiếng nhưng anh vợ Hoài Lâm vẫn "kiên trì" hết lần này đến lần khác lên tiếng chỉ trích.

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Hậu ly hôn, Gia Bảo không được quyền nuôi con gái, bé Grammy sống cùng mẹ - Ảnh: FB

Ít ngày trước, anh tố diễn viên Thanh Hiền mượn sổ hộ khẩu của mình tận trước Tết nhưng không trả. Và mới đây nhất, ông bố trẻ lại có động thái mới xoay quanh vấn đề này. Lư Hoàng Gia Bảo nặng lời mắng Thanh Hiền và gọi cô là "nó" vì cắt tên bé Grammy ra khỏi hộ khẩu nhà mình khi chưa xin phép: "Giờ nó trả hộ khẩu mà nó cắt luôn Grammy ra khỏi hộ khẩu nhà mình luôn! Mình là chủ hộ, cho nó mượn hộ khẩu, giờ lên tiếng nó cắt luôn con mình ra hộ khẩu...".

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Nam diễn viên cho biết, dù công việc không thuận lợi nhưng luôn chu cấp đầy đủ cho con gái - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, bạn bè khuyên nam diễn viên nên bình tĩnh lại. Đáng chú ý nhất là dòng chia sẻ của Ốc Thanh Vân dành cho đàn em. Bà mẹ 3 con cho biết, cô không muốn can thiệp và chuyện đời tư của Gia Bảo, tuy nhiên riêng vấn đề này cô cho ý kiến chân thành.

Nữ MC viết: "Xin lỗi bạn vì việc cá nhân tui không biết đầu đuôi thế nào nên đúng ra không có ý kiến. Tuy nhiên riêng việc hộ khẩu này thì hãy nghĩ khác chút, Grammy theo mẹ thì bé nhập hộ khẩu theo mẹ là bình thường, không sai và cũng không sao. Dù gì thì cũng từng cùng làm cha mẹ, và đến nay vẫn thế. Thôi cố gắng êm dịu để có kết quả tốt nhất nhé. Hiền chắc chắn cũng sẽ không làm gì thiệt hại đến con đâu. Dù là bây giờ làm gì cũng không vừa mắt nhau. Thôi thì. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao".

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Nam diễn viên nhận được lời khuyên của nhiều đồng nghiệp - Ảnh: FB

Lời khuyên của Ốc Thanh Vân nhận được sự đồng tình của nhiều dân mạng. Có lẽ sau khi đọc được chia sẻ của đàn chị, nam diễn viên đã bình tĩnh lại và suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Hiện anh đã xóa bỏ bài viết này khỏi trang cá nhân.

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