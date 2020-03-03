Không ngừng bị chồng cũ Gia Bảo tố tàn nhẫn, Thanh Hiền có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Hậu trường 03/03/2020 11:03

Mới đây, nữ diễn viên Thanh Hiền đã đăng tải dòng trạng thái nói về sự tổn thương trên trang cá nhân giữa ồn ào bị chồng cũ tố cấm cản gặp con.

Khoảng thời gian gần đây trên mạng xã hội, Gia Bảo liên tục bày tỏ sự phẫn nộ khi bị vợ cũ – diễn viên Thanh Hiền cấm cản gặp con. Theo đó, anh cho biết Thanh Hiền thường xuyên gây khó dễ để chia cách hai cha con. Thậm chí, Gia Bảo còn tố vợ cũ đã nhẫn tâm phá nát cuộc đời của anh.

dien vien thanh hien 1
Gia Bảo liên tục tố vợ cũ nhẫn tâm - Ảnh: FB

Sau thời gian giữ im lặng trước những ồn ào không hay này, Thanh Hiền bất ngờ gây chú ý với động thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh nhân vật mà cô từng đảm nhận với đôi mắt ngấn lệ kèm dòng trạng thái: “Tổn thương bên ngoài rồi cũng sẽ lành, tổn thương trong tâm hồn mãi rồi sẽ ra sao? Thanh xuân của em là những tổn thương... Hay em một lần bùng nổ để giành giật lại bảng màu, rồi tự tô vẽ cho cái thanh xuân còn lại ấy?”.

dien vien thanh hien 2
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dòng trạng thái đầy ẩn ý này của vợ cũ Gia Bảo khiến nhiều người xôn xao. Được biết, đây là lần hiếm hoi Thanh Hiền thể hiện tâm trạng nặng nề như thế trên trang cá nhân. Một số cư dân mạng cho rằng, cô đang phải chịu tổn thương bởi những thị phi gần đây.

dien vien thanh hien 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên đủ mạnh mẽ để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Em không cần làm gì cả đâu. Càng không làm gì, bình yên tự đến, thanh xuân cũng đến. Chưa bao giờ là muộn nè! Cố lên!”, “Cố lên Hiền của tôi ơi”, “Thương Hiền! Hiền mạnh mẽ lên nhé!”…

Sau ồn ào bị tố quỵt tiền, diễn viên Gia Bảo tính đi vay nặng lãi tiêu Tết

Sau ồn ào bị tố quỵt tiền, diễn viên Gia Bảo tính đi vay nặng lãi tiêu Tết

Diễn viên Gia Bảo tính đi vay lãi cao để mua sắm Tết. Nam diễn viên cho biết, anh không muốn làm phiền gia đình hay bạn bè ngày cuối năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia Bảo vợ cũ Gia Bảo Thanh Hiền

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026