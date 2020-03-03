Không ngừng bị chồng cũ Gia Bảo tố tàn nhẫn, Thanh Hiền có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Mới đây, nữ diễn viên Thanh Hiền đã đăng tải dòng trạng thái nói về sự tổn thương trên trang cá nhân giữa ồn ào bị chồng cũ tố cấm cản gặp con.

Khoảng thời gian gần đây trên mạng xã hội, Gia Bảo liên tục bày tỏ sự phẫn nộ khi bị vợ cũ – diễn viên Thanh Hiền cấm cản gặp con. Theo đó, anh cho biết Thanh Hiền thường xuyên gây khó dễ để chia cách hai cha con. Thậm chí, Gia Bảo còn tố vợ cũ đã nhẫn tâm phá nát cuộc đời của anh.

Gia Bảo liên tục tố vợ cũ nhẫn tâm - Ảnh: FB

Sau thời gian giữ im lặng trước những ồn ào không hay này, Thanh Hiền bất ngờ gây chú ý với động thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh nhân vật mà cô từng đảm nhận với đôi mắt ngấn lệ kèm dòng trạng thái: “Tổn thương bên ngoài rồi cũng sẽ lành, tổn thương trong tâm hồn mãi rồi sẽ ra sao? Thanh xuân của em là những tổn thương... Hay em một lần bùng nổ để giành giật lại bảng màu, rồi tự tô vẽ cho cái thanh xuân còn lại ấy?”.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dòng trạng thái đầy ẩn ý này của vợ cũ Gia Bảo khiến nhiều người xôn xao. Được biết, đây là lần hiếm hoi Thanh Hiền thể hiện tâm trạng nặng nề như thế trên trang cá nhân. Một số cư dân mạng cho rằng, cô đang phải chịu tổn thương bởi những thị phi gần đây.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên đủ mạnh mẽ để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Em không cần làm gì cả đâu. Càng không làm gì, bình yên tự đến, thanh xuân cũng đến. Chưa bao giờ là muộn nè! Cố lên!”, “Cố lên Hiền của tôi ơi”, “Thương Hiền! Hiền mạnh mẽ lên nhé!”…

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