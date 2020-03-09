Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thanh Hiền hạnh phúc khoe vừa trở thành người Sài Gòn: “Hộ khẩu - với một cô gái tỉnh như em thì là một câu chuyện dài suốt 10 mấy năm qua, giờ mới tạm có hồi kết… Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông bà, cảm ơn Tổ Nghiệp đã cho con sức khỏe , cho công việc để con cố gắng mỗi ngày để hoàn thành những dự định, những ước mơ”.

Sau nhiều lần tố vợ cũ cấm cản gặp con, nam diễn viên Gia Bảo tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ khi cho biết Thanh Hiền có ý định lấy sổ hộ khẩu của gia đình anh.

Thanh Hiền cho biết, để có được ngày hôm nay, cô đã phải trải qua bao tủi hờn, khó khăn và không ngừng nỗ lực phấn đấu. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng dành cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Gia Bảo bất ngờ lên tiếng tố vợ cũ có ý định “cướp” sổ hộ khẩu của gia đình anh: “Trời ơi! Bạn bỏ tôi đi rồi bạn muốn giựt luôn cái hộ khẩu mà tôi đứng tên chủ hộ, trong đó có tên cha, mẹ, 2 đứa em, con gái, và 2 đứa cháu tôi luôn vậy?”.

Bài đăng của Gia Bảo - Ảnh: FB

Theo đó, nam diễn viên cho biết vợ cũ mượn sổ hộ khẩu của gia đình anh vì công việc nhưng lại cố tình không chịu trả đúng hẹn với lý do là công an đang giữ: “Thằng em tôi cần hộ khẩu chứng giấy chỗ làm mới, tôi cần hộ khẩu để giải quyết việc... Bạn lơ luôn, mẹ ruột tôi phải lấy số điện thoại lạ gọi bạn mới bắt máy”.

Cuối bài đăng, Gia Bảo cho biết trước giờ đã cố gắng nín nhịn, giữ gìn hình ảnh cho vợ cũ nhưng “tức nước vỡ bờ” nên mới phải lên tiếng: “Tôi đã ráng giữ cho bạn chút gì còn sót lại, chưa vạch trần bộ mặt của bạn và đồng bọn bạn ra thì bạn im cái miệng lại đi! Đừng diễn nữa! Tôi là tổng đạo diễn luôn nè bạn... sợ bạn quá bạn H ơi”.

Nam diễn viên liên tục tố vợ cũ là con người giả tạo - Ảnh: Internet

Vợ của Hoài Lâm cũng bức xúc lên tiếng dưới bài đăng của Gia Bảo: “Sao up sớm dạ, người ta đâu phải mỗi cái hộ khẩu, còn đợi cái nhà cái xe của anh hai nữa mà”.

Hiện tại, cư dân mạng đang chia ra làm 2 luồng ý kiến, kẻ bênh vực Gia Bảo, người lại ủng hộ Thanh Hiền. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết đó chính là những ồn ào giữa cặp đôi vẫn sẽ còn tiếp diễn và chưa thể đi đến hồi kết.