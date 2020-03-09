Vừa khoe trở thành người Sài Gòn, Thanh Hiền đã bị chồng cũ Gia Bảo tố muốn 'cướp' sổ hộ khẩu của gia đình anh

Hậu trường 09/03/2020 11:30

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Gia Bảo bức xúc tố vợ cũ Thanh Hiền có ý định muốn “cướp” sổ hộ khẩu của gia đình anh.

Sau nhiều lần tố vợ cũ cấm cản gặp con, nam diễn viên Gia Bảo tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ khi cho biết Thanh Hiền có ý định lấy sổ hộ khẩu của gia đình anh.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thanh Hiền hạnh phúc khoe vừa trở thành người Sài Gòn: “Hộ khẩu - với một cô gái tỉnh như em thì là một câu chuyện dài suốt 10 mấy năm qua, giờ mới tạm có hồi kết… Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông bà, cảm ơn Tổ Nghiệp đã cho con sức khỏe, cho công việc để con cố gắng mỗi ngày để hoàn thành những dự định, những ước mơ”.

dien vien gia bao 1

Sau 10 năm, vợ cũ của Gia Bảo đã có hộ khẩu Sài Gòn – Ảnh: FB

Thanh Hiền cho biết, để có được ngày hôm nay, cô đã phải trải qua bao tủi hờn, khó khăn và không ngừng nỗ lực phấn đấu. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời chúc mừng dành cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Gia Bảo bất ngờ lên tiếng tố vợ cũ có ý định “cướp” sổ hộ khẩu của gia đình anh: “Trời ơi! Bạn bỏ tôi đi rồi bạn muốn giựt luôn cái hộ khẩu mà tôi đứng tên chủ hộ, trong đó có tên cha, mẹ, 2 đứa em, con gái, và 2 đứa cháu tôi luôn vậy?”.

dien vien gia bao 2
Bài đăng của Gia Bảo - Ảnh: FB

Theo đó, nam diễn viên cho biết vợ cũ mượn sổ hộ khẩu của gia đình anh vì công việc nhưng lại cố tình không chịu trả đúng hẹn với lý do là công an đang giữ: “Thằng em tôi cần hộ khẩu chứng giấy chỗ làm mới, tôi cần hộ khẩu để giải quyết việc... Bạn lơ luôn, mẹ ruột tôi phải lấy số điện thoại lạ gọi bạn mới bắt máy”.

Cuối bài đăng, Gia Bảo cho biết trước giờ đã cố gắng nín nhịn, giữ gìn hình ảnh cho vợ cũ nhưng “tức nước vỡ bờ” nên mới phải lên tiếng: “Tôi đã ráng giữ cho bạn chút gì còn sót lại, chưa vạch trần bộ mặt của bạn và đồng bọn bạn ra thì bạn im cái miệng lại đi! Đừng diễn nữa! Tôi là tổng đạo diễn luôn nè bạn... sợ bạn quá bạn H ơi”.

dien vien gia bao 3
Nam diễn viên liên tục tố vợ cũ là con người giả tạo - Ảnh: Internet

Vợ của Hoài Lâm cũng bức xúc lên tiếng dưới bài đăng của Gia Bảo: “Sao up sớm dạ, người ta đâu phải mỗi cái hộ khẩu, còn đợi cái nhà cái xe của anh hai nữa mà”.

Hiện tại, cư dân mạng đang chia ra làm 2 luồng ý kiến, kẻ bênh vực Gia Bảo, người lại ủng hộ Thanh Hiền. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết đó chính là những ồn ào giữa cặp đôi vẫn sẽ còn tiếp diễn và chưa thể đi đến hồi kết.

Không ngừng bị chồng cũ Gia Bảo tố tàn nhẫn, Thanh Hiền có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Không ngừng bị chồng cũ Gia Bảo tố tàn nhẫn, Thanh Hiền có động thái bất ngờ trên trang cá nhân

Mới đây, nữ diễn viên Thanh Hiền đã đăng tải dòng trạng thái nói về sự tổn thương trên trang cá nhân giữa ồn ào bị chồng cũ tố cấm cản gặp con.

Xem thêm
Từ khóa:   Gia Bảo Thanh Hiền sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026