Sau nhiều lần nín nhịn, MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự tức giận trên trang Facebook cá nhân vì tiếp tục bị kẻ xấu mạo danh.

Khoảng thời gian gần đây, không ít sao Việt bị kẻ xấu mạo danh trang cá nhân để đi lừa đảo. Hàng loạt nghệ sĩ như Hoài Linh, Tuấn Hưng, Lý Hải, Thủy Tiên… đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ nhưng những sự việc tương tự vẫn thường xuyên diễn ra.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, cô bức xúc cho biết: “Nếu một ngày nào đó. Tôi không thể làm công việc này nữa, là vì những chuyện như thế này. Lũ giả mạo khốn kiếp, chúng không từ bất kì một thủ đoạn nào để lừa đảo khách, mạo danh tôi”.

Bài đăng của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân, kẻ giả mạo đã dùng hình ảnh, gia đình và những mối quan hệ của cô để dụ dỗ khách mua hàng, sau khi giao dịch thành công sẽ “cao chạy xa bay”. Thậm chí, chúng còn sử dụng chứng minh nhân dân cũ của nữ MC để tạo sự tin tưởng: “Thật sự giận đến mức ép tim khi biết chúng lôi cả CMND cũ (không hiểu sao chúng có) để dụ dỗ cho khách tin”.

Cô không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến những kẻ lừa đảo - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên gặp phải tình trạng này: “Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút Ốc đều phải chịu đựng chuyện này… Đây chỉ là một ví dụ thôi, Ốc mà up lên hết mọi người không thể đọc hết nổi đâu. Lũ giả mạo chúng nhiều như nấm sau mưa. Một ổ vi trùng! Một ổ dịch. Một thứ virus ăn sâu trong tiềm thức và tâm hồn của chúng - rất tiếc là không một bác sĩ nào có thể chữa trị”.

Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ cũng bày tỏ sự bức xúc thay cho Ốc Thanh Vân, đồng thời khuyên cô nên nhờ cậy sự can thiệp của pháp luật để tránh tình huống này lặp lại.

Gia Bảo mắng vợ cũ gay gắt, Ốc Thanh Vân khuyên một câu chí lý, ai cũng gật gù đồng ý Diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người ngao ngán khi hết lần này đến lần khác lên tiếng tố vợ cũ. Mới đây, anh lại tiếp tục đăng đàn chỉ trích Thanh Hiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ke-xau-mao-danh-lua-dao-khach-hang-mc-oc-thanh-van-phan-no-that-su-gian-den-muc-ep-tim-354575.html