Xúc động cảnh chồng Ốc Thanh Vân cặm cụi mang giày cho vợ lúc 3h sáng

Sau 20 năm gắn bó, tình cảm mặn nồng giữa MC Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa khiến mọi người ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân hạnh phúc khoe được ông xã mừng sinh nhật bất ngờ. Lúc 3 giờ sáng khi các con đã ngủ say, anh âm thầm chuẩn bị thiệp và quà mang đến tận giường để tạo sự bất ngờ. Trí Rùa còn cưng chiều Ốc Thanh Vân đến mức tự tay mang giày vào chân cho vợ.

Nữ diễn viên khoe trên trang cá nhân: "3h sáng. Giữa khung cảnh giường chiếu lộn xộn và bầy con đang ngủ say kế bên. Mặc đồ bộ mang giày ngủ luôn. Thật ra cái giá trị nặng nhất là tấm thiệp. Và, em không cần đồ đắt tiền, nhưng... có thì cũng tốt anh à, mừng sinh nhật của chúng ta".

Trí Rùa mang giày hiệu cho vợ lúc nửa đêm - Ảnh: FB

Sự lãng mạn của ông xã Ốc Thanh Vân dành cho vợ sau 2 thập kỷ bên nhau khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Trên thiệp, chồng nữ diễn viên gửi đến vợ lời yêu thương: 'Chúc mừng sinh nhật mẹ! Cám ơn mẹ vì tất cả!' - Ảnh: FB

Sinh nhật của vợ chồng nghệ sĩ cách nhau chỉ một ngày. Hôm qua (17/2), MC Ốc Thanh Vân đã cùng các con chuẩn bị quà và bánh kem giúp ông xã đón tuổi mới thật ấm áp. Không tổ chức tiệc tùng linh đình, cặp đôi muốn giữ sự riêng tư cho cả gia đình trong dịp đặc biệt này.

Nữ diễn viên tổ chức sinh nhật giản dị cho ông xã - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau nhiều lần hợp tan, cặp đôi quyết định "về chung nhà" vào năm 2008. Sau 12 năm chung sống, tổ ấm của họ ngày càng viên mãn khi ba nhóc tỳ đáng yêu chào đời.

Từng ăn cơm chan nước mắt ngày Tết vì bố mất, Ốc Thanh Vân nhắn nhủ: 'Còn cha mẹ, hãy bên họ vào ngày Tết' Dòng chia sẻ của MC Ốc Thanh Vân trong những ngày cận Tết chạm đến trái tim của nhiều người. Cô khuyên mọi người hãy về ăn Tết với cha mẹ khi còn có thể.

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