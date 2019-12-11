Sướng như giúp việc nhà MC Ốc Thanh Vân, được đối xử tử tế và cho đi du lịch nước ngoài

MC Ốc Thanh Vân gửi lời cám ơn đến vú em, người đã luôn tận tâm chăm sóc các con của cô chu đáo mỗi khi cô vắng nhà.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, MC Ốc Thanh Vân vô cùng bận rộn và thường xuyên vắng nhà vì phải đi quay tỉnh. Tuy nhiên, cô luôn sắp xếp chu đáo mọi việc trong gia đình, đặc biệt là 3 con nhỏ đang tuổi tinh nghịch. May mắn là Ốc Thanh Vân tìm được người giúp việc tận tâm, hết lòng chăm sóc các nhóc tỳ suốt 10 năm.

Cùng chồng đưa các con đi du lịch tại Mỹ, Ốc Thanh Vân cho vú em đi chung - Ảnh: FB

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân vừa đăng tải bài viết dài gửi lời chúc sinh nhật vú em. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn vì đã giúp cô chăm sóc các con chu đáo nhiều năm qua.

"Mình luôn biết ơn những ai đã giúp mình trong mọi việc, nhất là việc gia đình, cái chuồng và chăm sóc các con. Ngoài anh tài xế thì nhà Ốc còn có cô Sáu (phụ trách em bé bà ngoại), Na (vú em) và Khương mập (vú em). Na và Khương cũng thay phiên nhau đi phụ Ốc đi quay, quay xa thì Na đi phụ và Khương mập ở nhà cùng mọi người lo cho bầy con.

10 năm vất vả cùng cái chuồng Ốc rồi, từ khi chưa có bầu Coca. Như một người thân. Rất nhiều chuyến đi chung, cả bầy lê lết khắp mọi nơi. Sau hình ảnh đẹp lung linh là hậu trường lộn xộn. Một lần nữa! Mừng sinh nhật vú em quốc tế Khương mập", diễn viên Ốc Thanh Vân viết.

Bà mẹ ba con được khen ngợi vì sống tình cảm, tử tế với mọi người - Ảnh: FB

Bữa ăn thân mật của gia đình Ốc Thanh Vân luôn có mặt vú em - Ảnh: FB

Có thể thấy, Ốc Thanh Vân đối xử tử tế với vú em như người thân trong gia đình. Trong nhiều chuyến du lịch trong và ngoài nước, cô và ông xã Trí Rùa đã tài trợ kinh phí đưa vú em đi cùng.

Ốc Thanh Vân vỡ òa khi chồng đến thăm trong đêm, mang theo món quà 'vô giá' Đi quay phim xa nhà, MC Ốc Thanh Vân hạnh phúc vì nhận được niềm vui bất ngờ. Cô vô cùng vui mừng khi ông xã Trí Rùa đưa con trai út lên thăm trong đêm.

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