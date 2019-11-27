Ốc Thanh Vân vỡ òa khi chồng đến thăm trong đêm, mang theo món quà 'vô giá'

Hậu trường 27/11/2019 17:38

Đi quay phim xa nhà, MC Ốc Thanh Vân hạnh phúc vì nhận được niềm vui bất ngờ. Cô vô cùng vui mừng khi ông xã Trí Rùa đưa con trai út lên thăm trong đêm.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân gây xúc động khi đăng tải loạt ảnh được con trai út và chồng lên đoàn phim thăm giữa đêm. Lặn lội đường xa đến gặp mẹ, cậu bé còn mang theo hộp cháo. Sự xuất hiện bất ngờ của chồng và con trai giúp bà mẹ ba con có thêm động lực tiếp tục làm việc.

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Nữ nghệ sĩ mừng rỡ vì được gặp con trai sau thời gian mong nhớ - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân xúc động viết: "Đang quay thì có quà bất ngờ. Kao lùn bước vào xách theo hộp cháo. Ôi sung sướng. Hai cha con lên đoàn thăm mami. Mami vừa xem camera nhà thấy anh chị ngồi xem tivi, đang thắc mắc là ông lùn đâu, thì ra là lên đây thăm mẹ đấy. Thương gì đâu. Em bé ngoan. Ba bé cũng ngoan. Hai cha con về ngủ ngon nha. Sáng mai mẹ mới được thả về chuồng nhưng mẹ được uống nước tăng lực vầy là đủ sung rồi".

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Giây phút xúc động khi Ốc Thanh Vân tạm biệt chồng và con trai - Ảnh: FB

Bé Cacao Vinh Hy là con trai út nhà Ốc Thanh Vân - Trí Rùa. Cậu bé vừa mừng sinh nhật 4 tuổi vào đầu năm 2019. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cacao sống rất tình cảm và biết thương yêu ba mẹ, anh chị. 

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Tổ ấm ngập tràn tiếng cười của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của bà mẹ 3 con nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nghệ sĩ Tự Long, MC Thành Trung, Nguyên Khang, Khánh Thi, Mai Phương... cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ốc Thanh Vân.

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