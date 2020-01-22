Từng ăn cơm chan nước mắt ngày Tết vì bố mất, Ốc Thanh Vân nhắn nhủ: 'Còn cha mẹ, hãy bên họ vào ngày Tết'

Hậu trường 22/01/2020 10:54

Dòng chia sẻ của MC Ốc Thanh Vân trong những ngày cận Tết chạm đến trái tim của nhiều người. Cô khuyên mọi người hãy về ăn Tết với cha mẹ khi còn có thể.

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa viết status dài chia sẻ nỗi lòng khi Tết cận kề. 2 năm liền phải hứng chịu nỗi đau mất người thân khiến cô gần như "không có Tết".

Cô nghẹn ngào: "Tết 2018 là Tết buồn, vì bố Ốc mất 7.2017. Tết 2019 cũng không vui. Vì ba Trí mất sau đó 1 năm, 7.2018. Nhìn mâm cỗ đủ đầy mà một chiếc ghế trống, bát đũa dọn sẵn mà chẳng thấy người đâu, thật sự là ăn cơm chan nước mắt.

Tết 2020 mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nguôi ngoai hơn nhưng vẫn còn đó những lỗ hổng không thể lấp đầy. Bạn có thể đã trải qua nhiều đau khổ, khó khăn, nhưng mất người thân chắc chắn là nỗi đau đớn kinh khủng nhất".

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Nữ diễn viên xúc động bên di ảnh bố - Ảnh: FB

Gia đình Ốc Thanh Vân vừa trở về Việt Nam sau chuyến du lịch Hàn Quốc dài ngày. Với nữ diễn viên, Tết là một dịp vô cùng ý nghĩa nên dù đi đâu cô cũng muốn được ở nhà vào ngày Tết để sum vầy bên người thân.

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Vợ chồng Ốc Thanh Vân đưa các con đi chơi xa trước khi đón năm mới - Ảnh: FB

Diễn viên Ốc Thanh Vân viết: "Tại sao nhà Ốc đi chơi xa rất nhiều nhưng không đi trong Tết. Vì một mặc định rằng, Tết là lúc dành cho gia đình, cho tình thân, đi đâu bỏ bàn thờ Bố ở nhà như vậy tự nhiên cảm thấy không yên trong lòng. Dù bạn có muốn qua loa hay giản lược thì Tết vẫn đến và những nỗi nhớ thương lại ùa về như thể chuyện buồn chưa qua hết. Dù rằng Bố đi thì cũng đã đi, và cả nhà bên nhau thì lúc nào cũng là “Tết” nhưng đâu đó tâm linh thì mình vẫn cảm thấy nhớ người đã khuất rất rất nhiều trong dịp này".

Kết thúc bài viết của mình, bà mẹ 3 con dành lời khuyên chân thành đến tất cả mọi người: "Còn cha mẹ, hãy bên họ vào ngày Tết. Có người thân, hãy dành thời gian cho họ. Dù bận, dù xa, dù gì đi chăng nữa. Mất mát rồi là không thể lấy lại được. Không gì bằng sự hiện hữu".

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MC Ốc Thanh Vân gửi lời cám ơn đến vú em, người đã luôn tận tâm chăm sóc các con của cô chu đáo mỗi khi cô vắng nhà.

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