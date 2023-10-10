Khánh Thi bất ngờ đăng loạt ảnh thời mặn nồng với 'tình cũ' Chí Anh sau 14 năm chia tay

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi gây chú ý khi đăng lại những bức hình từng chụp cùng ‘tình cũ’ Chí Anh . Kèm theo đó, nữ kiện tướng dancesport còn gửi lời chúc mừng bạn thân sang tuổi mới: "Chúc mừng sinh nhật anh bạn trẻ mãi không già".

Được biết, cứ mỗi năm đến sinh nhật Chí Anh, bà xã Phan Hiển không quên gửi lời chúc tới ‘anh bạn’. Ngoài ra, các sự kiện quan trọng trong gia đình Phan Hiển cũng có sự góp mặt của vợ chồng Chí Anh.

Bài đăng của Khánh Thi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì sau 14 năm ‘đường ai nấy đi’, cả Khánh Thi và Chí Anh giờ đây đều đã có gia đình riêng nhưng người đẹp có thái độ thoải mái với ‘bạn trai cũ’.

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn với Phan Hiển, Khánh Thi từng có 10 năm yêu đương mặn nồng với Chí Anh. Họ từng nổi tiếng là cặp đôi ‘vàng’ trong làng dancesport Việt Nam. Cả 2 đã có thời gian dài gắn bó, cùng nhau học tập từ trong nước đến nước ngoài để theo con đường dancesport chuyên nghiệp.

Khánh Thi và Chí Anh từng nổi tiếng là cặp đôi ‘vàng’ trong làng dancesport Việt Nam

Nhiều năm qua sau khi chia tay, cả 2 vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Không ít lần công chúng nhìn thấy Khánh Thi và Chí Anh xuất hiện trong những dịp quan trọng của đối phương. Ngoài ra, sự thân thiết, chan hòa giữa ‘tình mới’ Phan Hiển và ‘tình cũ’ Chí Anh khiến công chúng không khỏi thán phục vì cách hành xử quá văn minh.

Chí Anh và vợ xuất hiện trong đám cưới Phan Hiển - Khánh Thi

Sự thân thiết giữa ‘tình mới’ Phan Hiển và ‘tình cũ’ Chí Anh khiến công chúng không khỏi thán phục vì cách hành xử quá văn minh

Tháng 6/2022, bức ảnh Chí Anh đến dự tiệc sinh nhật của con gái Khánh Thi - Phan Hiển thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đến cuối năm 2022, nam vũ công đã đưa bà xã Khánh Linh đến dự đám cưới cổ tích của vợ chồng bạn gái cũ. Đầu năm 2023, người xem tiếp tục bất ngờ khi gia đình Khánh Thi cùng 2 con đã bay ra Hà Nội chúc Tết gia đình Chí Anh.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cùng 2 con đã bay ra Hà Nội chúc Tết gia đình Chí Anh

Hiện tại, Khánh Thi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng kém 11 tuổi Phan Hiển cùng 3 nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Còn Chí Anh sau khi trải qua mối tình với cô học trò Nhã Khanh, cũng dừng chân bên bến đỗ là Khánh Linh - người vợ kém 20 tuổi.

Gia đình 5 người của Phan Hiển - Khánh Thi

Gia đình Chí Anh - Khánh Linh

Hiện tại, Chí Anh không còn tham gia thi đấu biểu diễn nữa mà chuyển sang làm huấn luyện viên đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Từ khi kết hôn, nam vũ công dần "sống ẩn" không mấy khi chia sẻ hoạt động lên mạng xã hội. Anh dành thời gian bên gia đình, vợ con. Có lẽ vì vậy nên Chí Anh không còn trau chuốt ngoại hình bảnh bao như trước.