Kết thúc có hậu cho những chuyện tình 'phi công trẻ lái máy bay bà già' trong showbiz Việt

Chuyện tình ‘phi công trẻ lái máy bay bà già’ ngày càng phổ biến trong showbiz Việt. Tuy thời gian gặp phải không ít chỉ trích, soi mói từ dư luận nhưng qua thời gian, họ đã chứng minh cho mọi người thấy tình cảm thật lòng của mình và nhận được cái kết không thể viên mãn hơn.

Tuy nhiên khi được hỏi người đàn ông trong bức ảnh là ai thì cặp đôi vẫn từ chối trả lời. Mãi một thời gian sau, Phan Hiển mới lên tiếng xác nhận anh chính là bố của con trai Khánh Thi – bé Kubi. Dù cả hai cách biệt nhau quá xa về tuổi tác và gặp phải những phản ứng trái chiều từ nhiều người nhưng qua thời gian cặp đôi vẫn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Câu chuyện tình yêu giữa kiện tướng dancesport Khánh Thi và cậu học trò kém 12 tuổi, Phan Hiển từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Mọi lời bàn tán khởi nguồn từ lúc Khánh Thi đăng bức ảnh với một người đàn ông chỉ nhìn thấy nửa mặt. Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nhiều nét tương đồng và cho rằng người đàn ông trong tấm hình chính là học trò của Khánh Thi, Phan Hiển.

Bình Minh – Anh Thơ

Mặc dù kém bà xã Anh Thơ 4 tuổi nhưng cuộc sống của nam diễn viên “Người mẫu” vẫn được đánh giá là một trong những gia đình hạnh phúc nhất trong làng giải trí.

Chuyện tình của Bình Minh cũng trải qua không ít sóng gió vì những lời đồn thổi không hay. Dư luận đều cho rằng chàng siêu mẫu điển trai đến với bà xã đơn giản vì vợ anh là một đại gia giàu có. Tuy nhiên, Bình Minh đã bỏ ngoài tai những lời đồn ác ý và làm đám cưới với Anh Thơ.

Trải qua nhiều năm chung sống, cả hai vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Sự ra đời của hai thiên thần nhỏ khiến cho gia đình nam diễn viên "Cô gái xấu xí" nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều người.

Trấn Thành – Hari Won

Trấn Thành – Hari Won là một trong những cặp đôi gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Chia tay bạn trai Tiến Đạt không lâu, nữ ca sĩ ‘Hương đêm bay xa’ bị bắt gặp tay trong tay với danh hài Trấn Thành. Sự việc này đã dấy lên một làn sóng chỉ trích cặp đôi và tốn không ít báo mực của truyền thông. Nam danh hài bị cho là người thứ ba xen vào câu chuyện tình yêu giữa Tiến Đạt – Hari Won.

Sau sự việc trên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh giúp bạn trai rằng cả hai nảy sinh tình cảm trong quá trình quay bộ phim điện ảnh ‘Bệnh viện ma’, còn Trấn Thành sau khi biết cô đã chia tay với bạn trai mới theo đuổi.

Cuối cùng, sau một năm nhiều sóng gió, cặp đôi đã có một kết thúc có hậu là đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè cũng như người hâm mộ.

Nghệ sĩ Hồng Vân – Diễn viên Lê Tuấn Anh

Sau cuộc tình đổ vỡ với người chồng trước, NSND Hồng Vân tái hôn với diễn viên Lê Tuấn Anh. Hiếm có ông chồng nào lại tâm lý như diễn viên Tuấn Anh. Sau khi kết hôn anh đã lui về hậu trường để vợ có thể chăm lo cho sự nghiệp của mình. Vì vậy mà nghệ sĩ Hồng Vân ngày càng được nhiều người biết đến. Đằng sau sự thành công đó chắc chắn có công không nhỏ của đức lang quân tâm lý – diễn viên Lê Tuấn Anh.