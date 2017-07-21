Sau một lần hôn nhân đổ vỡ, Cát Tường làm bà mẹ đơn thân và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trong suốt 10 năm. Sự nỗ lực không ngừng của nữ diễn viên đã được đền đáp khi cái tên Cát Tường được nhiều người biết đến và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Dù nổi tiếng nhưng nữ diễn viên khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Tuy nhiên, cuối năm 2015, Cát Tường bất ngờ thừa nhận chuyện tình cảm với nam người mẫu điển trai Võ Minh Thành khi tham gia chương trình Đàn ông phải thế, phát trên kênh HTV7.

Được biết, chàng "phi công trẻ" của diễn viên Cát Tường từng đoạt giải Á quân cuộc thi Mr & Miss Diversity Culture International được tổ chức tại Philippines và lọt vào Top 10 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012. Cuộc tình của nữ diễn viên được dư luận chú ý bởi Võ Minh Thành kém Cát Tường đến 10 tuổi, đây là một khoảng cách không hề nhỏ nhưng khi tình yêu đến thì tuổi tác cũng chẳng còn là trở ngại.

Cát Tường và Võ Minh Thành quen biết nhau vào Tết năm 2014, lúc đầu họ chỉ xem nhau là chị - em nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Trong suốt thời gian yêu nhau, bà mai trong chương trình Bạn muốn hẹn hò không ngại dành cho người tình trẻ tuổi những lời khen có cánh.

Tình yêu chị - em giữa Cát Tường và Minh Thành gặp nhiều khó khăn và trở ngại vì nhiều người cho rằng cả hai đang cố tình gây sự chú ý của dư luận. Ngoài ra, nhiều người còn suy đoán "phi công trẻ" của nữ diễn viên đang lợi dụng tên tuổi và tiền bạc của chị. Trước những lời bàn tán tiêu cực về tình yêu của mình, Cát Tường vẫn im lặng, không giải thích để tránh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và duy trì tình yêu đẹp trong suốt 2 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, mới đây, Cát Tường đã xác nhận chia tay với Minh Thành và không nói lý do cụ thể vì sao cả hai "đường ai nấy đi".

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi và Minh Thành đã chia tay nửa năm rồi. Gia đình tôi không ai ngăn cản, cũng không có lý do gì nghiêm trọng. Trong tình cảm, tôi nghĩ khi đã hết duyên thì khó cưỡng cầu. Cảm xúc đã hết, có cố cũng không được", theo Gia Đình & Xã Hội.

Cái kết viên mãn cho chuyện tình của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

Cùng là nữ diễn viên có tài, trải qua một lần hôn nhân thất bại và quen người yêu nhỏ hơn 18 tuổi nhưng cái kết mối tình của Cát Phượng lại viên mãn hơn Cát Tường.

Cát Phượng là một trong những nữ diễn viên có tài nhưng lại lận đận trong chuyện tình cảm. Trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ với diễn viên Thái Hòa, Cát Phượng phải một mình nuôi con và đã phải mất một thời gian để vượt qua cú sốc này.

Thần tình yêu lại một lần nữa tìm đến nữ diễn viên khi cho cô gặp Kiều Minh Tuấn. Được biết, nam diễn viên tỏ tình với Cát Phượng khi anh chàng mới 23 tuổi.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Lúc đó, Tuấn còn quá trẻ. Tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột chứ không nghĩ là Tuấn yêu mình thật. Quen thì quen mà tôi vẫn nghĩ chắc không được bao lâu. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra Tuấn yêu tôi thật lòng", theo Gia Đình & Xã Hội.

Cát Phượng cho biết dù còn trẻ tuổi nhưng Kiều Minh Tuấn là một người đàn ông sâu sắc và chín chắn. Dù nhỏ hơn nữ diễn viên đến 18 tuổi nhưng nam chính Em chưa 18 đã có những suy nghĩ chín chắn về mối quan hệ của cả hai.

Nữ diễn viên chia sẻ, Kiều Minh Tuấn không muốn công khai mối quan hệ sớm vì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nam diễn viên quen Cát Phượng là để được bước vào làng showbiz và nổi tiếng, nam diễn viên muốn có một chút tên tuổi và sự nghiệp rồi mới công khai quan hệ với Cát Phượng, nữ diễn viên đã vô cùng bất ngờ trước suy nghĩ này của người yêu và từ đó nhận ra tình cảm thật lòng của bạn trai.

Sau khi thành công vang dội với vai trai hư trong bộ phim điện ảnh Em chưa 18, Kiều Minh Tuấn trở thành soái ca trong lòng nhiều cô gái. Tuy nhiên, không vì nổi tiếng mà nam diễn viên quên đi lời hứa với bạn gái.

Ngày 19/7 vừa qua, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức về chung một nhà.

Đến nay, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã hẹn hò được gần 10 năm. Dù chênh lệch hơn 10 tuổi nhưng cả hai hòa hợp về mọi mặt và Kiều Minh Tuấn luôn coi Bom, con riêng của Cát Phượng như con ruột của mình.