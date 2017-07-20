Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi

Hậu trường 20/07/2017 22:06

Trong một bức hình mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến người hâm mộ tò mò khi thấy vòng 2 của cô to bất thường và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui.

Cát Phượng không chỉ mang đến tiếng cười và được mọi người yêu mến trong các tiểu phẩm hài mà còn được giới trẻ yêu thích khi làm cô giáo trong chương trình Lớp học vui nhộn, phát trên Yeah1TV, cùng các học trò như Thanh Duy, Kelvin Khánh, Khởi My, Đại Nhân...

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ 2 tấm hình chụp chung với những học trò của mình trong chương trình, kèm theo dòng trạng thái vui vẻ.

Cát Phượng chia sẻ: "Quay Lớp học vui nhộn với 'Lũ trò yêu quái'. Cát tui cười muốn banh cái giọng. Mỗi lần lên cái lớp này là các nếp nhăn trên gương mặt tui lại hằn sâu thêm vì cười. Yêu các trò! 10, 20 năm sau mà cái lớp này vẫn còn thì sao ta?"

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi - Ảnh 1
Hình ảnh chụp chung với học trò được Cát Phượng chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đồng thời, ca sĩ Thanh Duy cũng chia sẻ tấm hình với cô giáo của mình trên Instagram cùng với dòng trạng thái nhí nhảnh. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Lớp chúng mình rất rất vui". 

Điều đáng chú ý là ở phần bình luận của tấm hình, nhiều fan cho rằng cô giáo Cát Phượng trông như đang mang thai. Cư dân mạng suy đoán Cát Phượng đang có thai với người tình trẻ Kiều Minh Tuấn.

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi - Ảnh 2
Nhiều fan chú ý thấy vòng 2 của Cát Phượng to bất thường và cho rằng nữ diễn viên đang có thai - Ảnh: Internet

Vào ngày hôm qua, nữ diễn viên bất ngờ công khai việc đăng ký kết hôn với người tình nhỏ hơn mình đến 18 tuổi. Ngoài ra, Cát Phượng cũng tiết lộ cặp đôi đang có một cuộc sống hạnh phúc và cô có ý định sẽ mang thai trong thời gian tới.

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi - Ảnh 3
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng cả hai đã gắn bó với nhau được 8 năm - Ảnh: Internet

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi - Ảnh 4
Hôm qua 19/7, cặp đôi khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi

Trong một bức hình mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến người hâm mộ tò mò khi thấy vòng 2 của cô to bất thường và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng cát phượng và kiều minh tuấn nghi vấn cát phượng có tin vui

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42