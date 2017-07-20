Trong một bức hình mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến người hâm mộ tò mò khi thấy vòng 2 của cô to bất thường và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui.

Cát Phượng không chỉ mang đến tiếng cười và được mọi người yêu mến trong các tiểu phẩm hài mà còn được giới trẻ yêu thích khi làm cô giáo trong chương trình Lớp học vui nhộn, phát trên Yeah1TV, cùng các học trò như Thanh Duy, Kelvin Khánh, Khởi My, Đại Nhân... Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ 2 tấm hình chụp chung với những học trò của mình trong chương trình, kèm theo dòng trạng thái vui vẻ.

Cát Phượng chia sẻ: "Quay Lớp học vui nhộn với 'Lũ trò yêu quái'. Cát tui cười muốn banh cái giọng. Mỗi lần lên cái lớp này là các nếp nhăn trên gương mặt tui lại hằn sâu thêm vì cười. Yêu các trò! 10, 20 năm sau mà cái lớp này vẫn còn thì sao ta?"

Đồng thời, ca sĩ Thanh Duy cũng chia sẻ tấm hình với cô giáo của mình trên Instagram cùng với dòng trạng thái nhí nhảnh. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Lớp chúng mình rất rất vui". Điều đáng chú ý là ở phần bình luận của tấm hình, nhiều fan cho rằng cô giáo Cát Phượng trông như đang mang thai. Cư dân mạng suy đoán Cát Phượng đang có thai với người tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Vào ngày hôm qua, nữ diễn viên bất ngờ công khai việc đăng ký kết hôn với người tình nhỏ hơn mình đến 18 tuổi. Ngoài ra, Cát Phượng cũng tiết lộ cặp đôi đang có một cuộc sống hạnh phúc và cô có ý định sẽ mang thai trong thời gian tới.

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi Trong một bức hình mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến người hâm mộ tò mò khi thấy vòng 2 của cô to bất thường và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-cat-phuong-voi-vang-dang-ky-ket-hon-vi-co-tin-vui-voi-nguoi-tinh-tre-tuoi-221070.html