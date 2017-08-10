Sau 3 lần đỗ vỡ, cuối cùng diễn viên Hoàng Yến cũng tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ tư trẻ trung, điển trai và chiều chuộng vợ rất mực.
Hoàng Yến là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như “Đi qua bóng tối”, “Giấc mơ hạnh phúc”, “Khép mắt chờ ngày mai”… Cô gây ấn tượng với công chúng khi hóa thân vào những vai diễn lẳng lơ, cuốn hút.
Nữ diễn viên đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, người đẹp đã tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ tư kém mình 3 tuổi. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy Hoàng Yến được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết mực.
Chồng thứ 4 của Hoàng Yến tên Cao Thắng, anh chưa kết hôn lần nào nhưng đã có một con trai. Dù đã từng có con riêng nhưng cặp đôi luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của gia đình mình, không có chuyện “con tôi, con anh”.
Hiện cuộc sống của nữ diễn viên rất hạnh phúc, cô được chồng trẻ cung phụng như “bà hoàng”. Cao Thắng không chỉ tháp tùng Hoàng Yến đi diễn, đi sự kiện mà còn hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh.