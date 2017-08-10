Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng'

Hậu trường 10/08/2017 21:59

Sau 3 lần đỗ vỡ, cuối cùng diễn viên Hoàng Yến cũng tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ tư trẻ trung, điển trai và chiều chuộng vợ rất mực.

Hoàng Yến là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như “Đi qua bóng tối”, “Giấc mơ hạnh phúc”, “Khép mắt chờ ngày mai”… Cô gây ấn tượng với công chúng khi hóa thân vào những vai diễn lẳng lơ, cuốn hút.

Nữ diễn viên đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, người đẹp đã tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ tư kém mình 3 tuổi. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy Hoàng Yến được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết mực.

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 1
Cao Thắng gửi những lời yêu thương đến vợ - Ảnh: Internet

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 2
Khán giả không khỏi ganh tỵ với cuộc sống hạnh phúc của diễn viên Hoàng Yến với chồng trẻ kém 3 tuổi - Ảnh: Ngoisao.vn

Chồng thứ 4 của Hoàng Yến tên Cao Thắng, anh chưa kết hôn lần nào nhưng đã có một con trai. Dù đã từng có con riêng nhưng cặp đôi luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của gia đình mình, không có chuyện “con tôi, con anh”.

Hiện cuộc sống của nữ diễn viên rất hạnh phúc, cô được chồng trẻ cung phụng như “bà hoàng”. Cao Thắng không chỉ tháp tùng Hoàng Yến đi diễn, đi sự kiện mà còn hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh.

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 3
Cao Thắng hết mực cưng chiều Hoàng Yến, nhất là khi cô đang mang thai - Ảnh: Ngoisao.vn

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 4
Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh tình cảm cùng nhau - Ảnh: Ngoisao.vn

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 5
Đã ngoài 40 tuổi nhưng Hoàng Yến vẫn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: Ngoisao.vn

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 6
Dù đang mang thai nhưng Hoàng Yến vẫn chăm chỉ đi diễn cùng anh em đồng nghiệp - Ảnh: Ngoisao.vn

Hy hữu: Qua 4 lần đò, lấy phi công trẻ nhưng nữ diễn viên này vẫn được chồng cung phụng như 'bà hoàng' - Ảnh 7
Cao Thắng rất thân thiết với các con riêng của vợ - Ảnh: Ngoisao.vn

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Từ khóa:   Hoàng Yến diễn viên hoàng yến phi công trẻ chuyện tình showbiz việt

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