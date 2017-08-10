Hoàng Yến là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như “Đi qua bóng tối”, “Giấc mơ hạnh phúc”, “Khép mắt chờ ngày mai”… Cô gây ấn tượng với công chúng khi hóa thân vào những vai diễn lẳng lơ, cuốn hút.

Nữ diễn viên đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, người đẹp đã tìm được hạnh phúc bên người chồng thứ tư kém mình 3 tuổi. Qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy Hoàng Yến được chồng trẻ quan tâm, chiều chuộng hết mực.