Trước nghi án mang bầu với 'phi công trẻ', Cát Phượng lên tiếng phủ nhận

Sau khi công bố đã đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên Cát Phượng đang khiến khán giả tò mò và đặt nghi vấn cô đang mang bầu khi vòng hai lớn bất thường.

Ngoài mang đến tiếng cười cho mọi người qua các tác phẩm hài thì Cát Phượng còn là cô giáo của Thanh Duy, Khởi My, Kelvin Khánh, Đại Nhân… trong chương trình “Lớp học vui nhộn" phát sóng trên một kênh truyền hình.

Mới đây, ở một bức ảnh chụp chung với các học trò trong chương trình này, Cát Phượng đã khiến fan đặt nghi vấn khi cho thấy vòng 2 to một cách khác thường.

Nữ diễn viên chụp ảnh với các học trò và chia sẻ kèm theo dòng tâm trạng khá vui vẻ: “Quay Lớp học vui nhộn với 'Lũ trò yêu quái'. Cát tui cười muốn banh cái giọng. Mỗi lần lên cái lớp này là các nếp nhăn trên gương mặt tui lại hằn sâu thêm vì cười. Yêu các trò! 10, 20 năm sau mà cái lớp này vẫn còn thì sao ta?".

Ngoài ra, học trò Thanh Duy cũng chia sẻ hình ảnh này trên Instagram kèm theo trạng thái: “Lớp chúng mình rất rất vui”.

Tuy nhiên, ở phần bình luận, nhiều khán giả đã đặt nghi vấn rằng “chị Cát giống có bầu nhỉ”.

Trước sự hoài nghi của khán giả, Cát Phượng đã lập tức phủ nhận chuyện đang mang thai. Người đẹp chỉ chia sẻ rằng cả cô và Kiều Minh Tuấn đã đăng ký kết hôn và rất mong con trong năm nay.

Nghi vấn Cát Phượng vội vàng đăng ký kết hôn vì có tin vui với người tình trẻ tuổi Trong một bức hình mới đây, diễn viên Cát Phượng khiến người hâm mộ tò mò khi thấy vòng 2 của cô to bất thường và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã có tin vui.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-nghi-an-mang-bau-voi-phi-cong-tre-cat-phuong-len-tieng-phu-nhan-222343.html