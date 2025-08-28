Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) kiểm tra hành chính quán bar Lava, trên đường Hai Bà Trưng, phát hiện nhiều khách sử dụng bóng cười. Quán có nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su, các thiết bị liên quan...

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 28/8, Ngọc Anh cùng 4 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười).

Số hàng cấm được Ngọc Anh giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển đến quán bằng dịch vụ xe công nghệ. Khách đến vui chơi, ăn uống nếu có nhu cầu sử dụng khí cười sẽ được phục vụ. Khi thanh toán hóa đơn, quán sẽ mã hóa khí cười bằng tên đồ uống khác.

Cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép tại đây. Dưới quyền cô là 4 người có vai trò thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khí cười khi thiếu hàng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, bắt thêm những người liên quan. Nhiều năm trước, Nguyễn Thị Ngọc Anh được biết đến là người mẫu ảnh, MC, quán quân cuộc thi Miss Audition năm 2006.

Theo thông tin VTC News, trước khi vướng lao lý, Ngọc Anh là cái tên quen thuộc với giới trẻ 8X, 9X khi đăng quang cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Ngọc Anh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên vào năm 2006. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái và khả năng vũ đạo, đã vượt qua dàn thí sinh năm đó để giành giải cao nhất.

Sau cuộc thi, nữ sinh 18 tuổi trở thành hot girl được yêu mến, là gương mặt đại diện cho các tờ báo, tạp chí tuổi teen lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Anh bất ngờ lựa chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân. Nói về điều này, Ngọc Anh bộc bạch: “Đến lúc lấy chồng rồi thì phải lấy, không thì ế mất”.

Kể từ khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", Ngọc Anh dần rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.

Năm 2016, Ngọc Anh trải lòng về việc có con sau 10 năm đăng quang. Cô sinh hai con "đủ nếp, đủ tẻ", tập trung làm kinh doanh và không có ý định trở lại showbiz. Ngọc Anh từng mãn nguyện chia sẻ có một người chồng yêu vợ, một tổ ấm hạnh phúc.

Năm 2019, Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau một thời gian dài trục trặc.

Hai năm sau khi chia tay chồng cũ, Ngọc Anh từng tiết lộ cô có bạn trai mới là người đàn ông ngoại quốc. Miss Audition 2006 tâm sự, bạn trai là người hiền lành, thật thà. Tuy nhiên cô hạn chế chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư.

Những năm gần đây, Ngọc Anh xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân thành đạt, hiện đại. Cô hoạt động như một người mẫu ảnh, KOL, đồng thời kinh doanh tại TP.HCM.

Ngọc Anh sở hữu Instagram hơn 71.000 người theo dõi và Facebook cá nhân hơn 100.000 người theo dõi. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch từ Á sang Âu, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng, khoe hàng hiệu, xe sang và gu thời trang gợi cảm, trẻ trung. Trước khi bị bắt, Ngọc Anh cũng từng vướng một số tin đồn không hay nhưng cô chọn cách im lặng.