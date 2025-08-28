Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 28/08/2025 15:19

Vụ việc Miss Audition Ngọc Anh bị bắt khiến dư luận không khỏi bất ngờ và thất vọng, bởi cô từng là biểu tượng một thời của giới trẻ, nay lại sa vào con đường phạm pháp.

Như trước đó VNExpress đưa tin, ngày 28/8, Ngọc Anh cùng 4 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt giam để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ) kiểm tra hành chính quán bar Lava, trên đường Hai Bà Trưng, phát hiện nhiều khách sử dụng bóng cười. Quán có nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su, các thiết bị liên quan...

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý - Ảnh 1
Nguyễn Thị Ngọc Anh (giữa) và những nhân viên bị cáo buộc chủ mưu cung cấp khí cười cho khách tại quán bar ở phường Sài Gòn. Ảnh: VNExpress. 

Cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép tại đây. Dưới quyền cô là 4 người có vai trò thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khí cười khi thiếu hàng.

Số hàng cấm được Ngọc Anh giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển đến quán bằng dịch vụ xe công nghệ. Khách đến vui chơi, ăn uống nếu có nhu cầu sử dụng khí cười sẽ được phục vụ. Khi thanh toán hóa đơn, quán sẽ mã hóa khí cười bằng tên đồ uống khác.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, bắt thêm những người liên quan. Nhiều năm trước, Nguyễn Thị Ngọc Anh được biết đến là người mẫu ảnh, MC, quán quân cuộc thi Miss Audition năm 2006.

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý - Ảnh 2
Nguyễn Thị Ngọc Anh được biết đến là người mẫu ảnh, MC, quán quân cuộc thi Miss Audition năm 2006. Ảnh: VTC News. 

Theo thông tin VTC News, trước khi vướng lao lý, Ngọc Anh là cái tên quen thuộc với giới trẻ 8X, 9X khi đăng quang cuộc thi Miss Audition vào năm 2006.

Ngọc Anh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên vào năm 2006. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái và khả năng vũ đạo, đã vượt qua dàn thí sinh năm đó để giành giải cao nhất.

Sau cuộc thi, nữ sinh 18 tuổi trở thành hot girl được yêu mến, là gương mặt đại diện cho các tờ báo, tạp chí tuổi teen lúc bấy giờ.

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý - Ảnh 3
Nguyễn Thị Ngọc Anh quán quân cuộc thi Miss Audition 2006. Ảnh: VTC News. 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Ngọc Anh bất ngờ lựa chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân. Nói về điều này, Ngọc Anh bộc bạch: “Đến lúc lấy chồng rồi thì phải lấy, không thì ế mất”.

Kể từ khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", Ngọc Anh dần rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.

Năm 2016, Ngọc Anh trải lòng về việc có con sau 10 năm đăng quang. Cô sinh hai con "đủ nếp, đủ tẻ", tập trung làm kinh doanh và không có ý định trở lại showbiz. Ngọc Anh từng mãn nguyện chia sẻ có một người chồng yêu vợ, một tổ ấm hạnh phúc.

Năm 2019, Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau một thời gian dài trục trặc.

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý - Ảnh 4
Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Ảnh: VTC News. 

Hai năm sau khi chia tay chồng cũ, Ngọc Anh từng tiết lộ cô có bạn trai mới là người đàn ông ngoại quốc. Miss Audition 2006 tâm sự, bạn trai là người hiền lành, thật thà. Tuy nhiên cô hạn chế chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng tư.

Những năm gần đây, Ngọc Anh xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân thành đạt, hiện đại. Cô hoạt động như một người mẫu ảnh, KOL, đồng thời kinh doanh tại TP.HCM.

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý - Ảnh 5
Ngọc Anh hiện đang là KOL nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: VTC News. 

Ngọc Anh sở hữu Instagram hơn 71.000 người theo dõi và Facebook cá nhân hơn 100.000 người theo dõi. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch từ Á sang Âu, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng, khoe hàng hiệu, xe sang và gu thời trang gợi cảm, trẻ trung. Trước khi bị bắt, Ngọc Anh cũng từng vướng một số tin đồn không hay nhưng cô chọn cách im lặng.

Lời khai bất ngờ của ca sĩ Lynda Trang Đài 'Paris By Night' khi bị bắt ở Mỹ vì tội trộm cắp tài sản

Lời khai bất ngờ của ca sĩ Lynda Trang Đài 'Paris By Night' khi bị bắt ở Mỹ vì tội trộm cắp tài sản

Lynda Trang Đài bị khởi tố hình sự thay vì áp dụng chế độ phạt dân sự vì không phải là công dân của hạt Orange hoặc Osceola (theo luật pháp Florida).

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Thị Ngọc Anh Miss Audition 2006 hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Video 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại của Phước Sang: Sao nam đang rất yếu, không thể nói chuyện

Đồng nghiệp tiết lộ tình trạng hiện tại của Phước Sang: Sao nam đang rất yếu, không thể nói chuyện

Gia đình Hằng Du Mục bất ngờ lên tiếng sau bê bối kẹo Kera

Gia đình Hằng Du Mục bất ngờ lên tiếng sau bê bối kẹo Kera

Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lên lịch chăm con kỹ như 'làm phim bom tấn', tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con

Ảnh hiếm của Phương Nhi và chồng thiếu gia Vingroup

Ảnh hiếm của Phương Nhi và chồng thiếu gia Vingroup